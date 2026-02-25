El pueblo ideal en Brasil para visitar en cualquier momento del año gracias a su buen clima
Se ubica al sur de Brasil, en el estado de Río Grande do Sul, y destaca por sus construcciones coloniales y festividades. Descubrí cómo llegar y qué hacer.
Sudamérica ofrece una variedad de opciones para vacacionar que pone en jaque a los turistas: playas tropicales, montañas imponentes, selvas exuberantes o ciudades vibrantes conviven en un mismo continente con el objetivo de atrapar la atención de los visitantes. Es por este motivo que el territorio sudamericano creció de manera exponencial en materia de turismo durante los últimos años.
En el sur de Brasil hay un destino que rompe con la tradición de las playas y el turismo masivo. A pocos kilómetros de Porto Alegre, Gramado propone un escenario distinto: arquitectura de estilo europeo, clima agradable durante todo el año y una agenda cultural activa que atrae la visita de diferentes turistas.
Qué se puede hacer en Gramado
En Gramado hay propuestas para todos los gustos. Su impronta europea se nota en la arquitectura, mientras que el ambiente tranquilo y cálido es perfecto para caminar sin apuros. Uno de los puntos más visitados es el Lago Negro, donde se puede remar en pequeñas embarcaciones o descansar frente al agua.
El centro también concentra lugares emblemáticos como la Plaza de las Etnias, que refleja la herencia cultural de los inmigrantes que marcaron la identidad local, y la llamativa Rua Torta, conocida por su trazado curvo y sus locales gastronómicos y comerciales.
En diciembre, la ciudad se llena de luces y espectáculos temáticos, mientras que en los meses fríos se convierte en un plan ideal para probar chocolates artesanales, fondue y recetas europeas adaptadas al estilo del sur de Brasil.
Dónde queda Gramado
Este pueblo está situado en el sur de Brasil, dentro del estado de Río Grande do Sul, y se encuentra a pocos kilómetros de Porto Alegre. Ubicada en una zona de sierras, la ciudad está rodeada de cerros y bosques que le dan un marco natural atractivo, posicionándolo como uno de los mejores destinos de Sudamérica.
Cómo llegar a Gramado
La puerta de entrada habitual es Porto Alegre, cuyo aeropuerto concentra la mayor cantidad de vuelos de la región. Desde allí, Gramado está a aproximadamente 120 kilómetros y el traslado por ruta demanda cerca de dos horas.
También hay opciones organizadas que ya incluyen traslado, hospedaje y excursiones, pensadas para quienes buscan resolver todo en una sola contratación.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario