El pueblo ideal en Brasil para visitar en cualquier momento del año gracias a su buen clima

Dónde queda Gramado

Este pueblo está situado en el sur de Brasil, dentro del estado de Río Grande do Sul, y se encuentra a pocos kilómetros de Porto Alegre. Ubicada en una zona de sierras, la ciudad está rodeada de cerros y bosques que le dan un marco natural atractivo, posicionándolo como uno de los mejores destinos de Sudamérica.

Cómo llegar a Gramado

La puerta de entrada habitual es Porto Alegre, cuyo aeropuerto concentra la mayor cantidad de vuelos de la región. Desde allí, Gramado está a aproximadamente 120 kilómetros y el traslado por ruta demanda cerca de dos horas.

También hay opciones organizadas que ya incluyen traslado, hospedaje y excursiones, pensadas para quienes buscan resolver todo en una sola contratación.