Pitágoras, el filósofo que aseguró que "guardar un poco de vino rancio y un amigo viejo" ayuda a vivir mejor
De origen griego, el matemático revolucionó el pensamiento antiguo y señaló que las amistades son tan importante como cuidar el cuerpo. Los detalles en la nota.
Pitágoras no solo dejó una marca en la matemática, sino también en su manera de entender la vida. El pensador griego reflexionó, durante gran parte de su vida, sobre cómo alcanzar una existencia larga y equilibrada, expresándose con consejos claros y sencillos donde resalta el disfrute medido y los vínculos que se mantiene con el paso de los años.
Pitágoras fue un filósofo y matemático griego del siglo VI a. C., reconocido por formular el teorema que lleva su nombre y por fundar una escuela donde el estudio de los números era la base para explicar el orden del mundo. Además de sus aportes científicos, impulsó una forma de vida basada en la disciplina, la armonía y el equilibrio.
El valor de los vínculos y los pequeños placeres
Para el filósofo griego, vivir más no dependía únicamente del estado del cuerpo, sino de mantener armonía interior. Su mirada apuntaba a algo simple: cultivar amistades firmes y saber disfrutar pequeños gustos cotidianos sin excesos.
En pocas palabras, las amistades que se sostienen en el tiempo y la capacidad de disfrutar lo simple valen tanto como cualquier rutina saludable. Ese vino añejo al que hace referencia representa justamente eso: aprender a saborear lo que madura con los años y disfrutarlo con calma, sin apuros ni exageraciones.
Un consejo que trasciende los siglos
Aunque hoy la medicina y la investigación ofrecen distintas explicaciones sobre cómo extender la vida, la reflexión de Pitágoras sostiene que construir relaciones firmes y saber valorar los placeres cotidianos puede ser tan importante como cualquier avance científico.
