Escapadas en Buenos Aires: el lugar que destaca por su gastronómica y tranquilidad de pueblo

Su playa es uno de los principales atractivos. De arena suave y con un entorno agreste, invita a disfrutar de jornadas tranquilas de sol, pesca o caminatas junto al mar, con atardeceres que regalan postales inolvidables.

Las actividades en Santa Elena combinan contacto con la naturaleza y ocio. Se puede practicar pesca deportiva, recorrer senderos costeros, realizar cabalgatas, avistaje de aves o simplemente relajarse frente al mar. En temporada alta, los visitantes también encuentran ferias y eventos locales.

Playas Santa Elena

La gastronomía es otro de sus puntos fuertes del destino. De hecho, el pueblo ofrece platos de mar, pescados y mariscos frescos. Además, se pueden encontrar parrillas y restaurantes familiares que mantienen el espíritu casero y regional.

La Fiesta de la Empanada es el evento que más turistas convoca. Cada edición reúne a vecinos, cocineros y visitantes en torno a este clásico de la cocina argentina, con concursos, espectáculos y degustaciones que celebran la identidad culinaria del lugar.

Dónde queda Santa Elena

Santa Elena es una localidad costera dentro del partido de Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra ubicada cerca del kilómetro 501 de la Ruta Provincial 11, y está a unos 14 kilómetros de Mar del Plata.

Cómo llegar a Santa Elena

Llegar es sencillo: se encuentra a unos 450 kilómetros de CABA y se accede por la Autovía 2, combinando luego con rutas provinciales que bordean la costa. Su ubicación permite recorrer otros destinos turísticos cercanos, como Mar del Plata y Santa Clara del Mar, que forman parte del corredor de playas del sudeste bonaerense.