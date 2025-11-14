Horóscopo semanal del lunes 17 al domingo 23 de noviembre: qué dicen las predicciones
Signo por signo, las tendencias astrales en el ámbito de la salud, el trabajo y el amor para los próximos siete días. Todas las predicciones del horóscopo acá.
Las predicciones del horóscopo de la semana del lunes 17 al domingo 23 de noviembre de 2025. Enterate como te irá en el amor, la salud y el dinero, siempre con datos para que puedas tener en cuenta durante el inicio de la tercera parte del noveno mes del año.
La semana del 17 al 23 de noviembre de 2025 es un periodo de transición astrológica crucial, marcado por la continuidad de Mercurio Retrógrado y el cambio de estación, cuando el Sol pasa de la intensidad de Escorpio a la expansión y el optimismo de Sagitario (alrededor del 21 o 22 de noviembre).
Horóscopo: del lunes 17 al domingo 23 de noviembre
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Foco de la Semana: Expansión de conciencia y comunicación.
La primera parte de la semana te obliga a revisar asuntos de dinero compartido o deudas que creías cerrados. La energía de Escorpio exige honestidad radical. A partir del fin de semana, con el Sol en Sagitario y tu regente Marte impulsándote, el deseo de viajar, estudiar o emprender una nueva aventura se dispara. Es un buen momento para planear tu expansión, pero recuerda la cautela de Mercurio Retrógrado: revisa tres veces reservas o documentos de estudio antes de confirmar.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Foco de la Semana: Relaciones profundas y finanzas.
Hasta el fin de semana, la intensidad está en tus relaciones serias y asociaciones. Es un momento para sanar viejas heridas o renovar el compromiso desde un lugar más auténtico. Evita inversiones o gastos grandes, ya que hay demoras financieras (cobros, herencias, préstamos) que te obligan a la prudencia. El fin de semana, la atención se mueve a tus finanzas compartidas y temas de intimidad, buscando una conexión más profunda y liberadora.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Foco de la Semana: Rutina diaria y vínculos.
Mercurio Retrógrado sigue en tu zona de pareja, haciendo que la comunicación sea el mayor desafío. Es probable que reaparezca un ex o un socio de negocios del pasado para una conversación pendiente. Evita firmar contratos o hacer acuerdos importantes antes de que termine el mes. Después del 21, tu energía se enfoca completamente en el otro: utiliza esta energía de Sagitario para buscar la verdad y la libertad dentro de tus relaciones.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Foco de la Semana: Creatividad, trabajo y salud.
La primera mitad de la semana es excelente para retomar proyectos creativos o hobbies que habías dejado. El romance puede ser intenso y transformador. La transición astrológica a Sagitario te empuja a reorganizar tu vida laboral y tus rutinas de salud. Es momento de dejar atrás los malos hábitos. No te exijas perfección, concéntrate en la constancia y en la eficacia del día a día.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Foco de la Semana: Hogar, familia y autoexpresión.
El Sol en Escorpio sigue pidiéndote que resuelvas o sanes un tema familiar o de vivienda. Puedes sentir la necesidad de hacer una limpieza emocional profunda en tu hogar. Con la llegada de la Temporada Sagitario, tu área de romance, creatividad y diversión se ilumina. El impulso a expresarte será enorme. ¡Aprovecha el fin de semana para conectar con tu pasión!
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Foco de la Semana: Comunicación, estudios y estabilidad.
Con Mercurio retrógrado en tu zona de hogar, es probable que la tecnología en casa falle o que tengas malentendidos con tu familia. Revisa tus planes de estudio o viajes cortos. La energía te pide paciencia en la comunicación. A medida que el Sol entra en Sagitario, la atención se dirige al hogar y la base emocional. Es el momento perfecto para enfocarte en tu bienestar interno y buscar estabilidad residencial.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Foco de la Semana: Valor personal y aprendizaje.
La semana se centra en el dinero y tu autoestima. Podrías recibir un pago o un mensaje financiero que te obligue a reevaluar tu presupuesto. La clave es actuar con prudencia y no gastar de más. A partir del fin de semana, la energía se vuelve más social. Tendrás muchas llamadas, mensajes y trámites pendientes. Utiliza esta fuerza para aprender algo nuevo o iniciar una negociación importante.
Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)
Foco de la Semana: Identidad personal y finanzas.
El Sol sigue en tu signo hasta el 21/22, lo que te da un poder de transformación personal masivo. Utiliza esta última parte de tu temporada para iniciar un cambio de imagen o un proyecto personal. Mercurio retrógrado está en tu zona de dinero, así que cuidado con los gastos impulsivos. A finales de semana, el foco se mueve a tus ingresos. Es un excelente momento para buscar un aumento o planificar tu seguridad financiera a largo plazo.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Foco de la Semana: Introspección y nuevos comienzos.
La primera mitad de la semana te pide introspección y descanso. Tienes mucha actividad detrás de escena (Marte en tu signo), pero el Sol en Escorpio insiste en que proceses tus emociones y liberes el pasado. ¡Felicidades! El Sol entra en tu signo (alrededor del 21/22), marcando el inicio de tu temporada: el momento de brillar. Con Mercurio retrógrado en tu signo, lanza tus ideas, pero con la flexibilidad de tener que ajustarlas más adelante.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
Foco de la Semana: Vida social y cierre de ciclos.
Tu vida social es muy activa, pero con la necesidad de revisar amistades y proyectos grupales. Alguien de tu pasado podría reaparecer. Sé responsable con los compromisos de tu red de contactos. Después del 21, la energía te invita a un retiro antes de tu cumpleaños. Es un excelente momento para planificar tus metas para el próximo año. Escucha a tu intuición y concéntrate en el descanso.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Foco de la Semana: Carrera y amistades.
El Sol en Escorpio ilumina tu zona profesional y de estatus. Puedes lograr un reconocimiento importante o enfrentar un cambio de rumbo en tu carrera. A partir del fin de semana, la energía se mueve a tu vida social y tus metas futuras. Las conversaciones con amigos o grupos pueden ser intensas, pero llenas de optimismo. Es una semana para conectar con personas que comparten tu visión a largo plazo.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Foco de la Semana: Filosofía y trayectoria profesional.
La primera mitad de la semana te invita a expandir tu mente a través de la filosofía, los viajes o el estudio. Si tienes asuntos legales o editoriales pendientes, revísalos con atención. A finales de semana, con el Sol entrando en Sagitario, tu área de carrera se activa por completo. El impulso de avanzar será fuerte, pero con Mercurio retrógrado, céntrate en renegociar o repensar un proyecto profesional antes de lanzarte de lleno.
