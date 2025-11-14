Horóscopo semanal del lunes 17 al domingo 23 de noviembre: qué dicen las predicciones

La primera parte de la semana te obliga a revisar asuntos de dinero compartido o deudas que creías cerrados. La energía de Escorpio exige honestidad radical. A partir del fin de semana, con el Sol en Sagitario y tu regente Marte impulsándote, el deseo de viajar, estudiar o emprender una nueva aventura se dispara. Es un buen momento para planear tu expansión, pero recuerda la cautela de Mercurio Retrógrado: revisa tres veces reservas o documentos de estudio antes de confirmar.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Foco de la Semana: Relaciones profundas y finanzas.

Hasta el fin de semana, la intensidad está en tus relaciones serias y asociaciones. Es un momento para sanar viejas heridas o renovar el compromiso desde un lugar más auténtico. Evita inversiones o gastos grandes, ya que hay demoras financieras (cobros, herencias, préstamos) que te obligan a la prudencia. El fin de semana, la atención se mueve a tus finanzas compartidas y temas de intimidad, buscando una conexión más profunda y liberadora.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Foco de la Semana: Rutina diaria y vínculos.

Mercurio Retrógrado sigue en tu zona de pareja, haciendo que la comunicación sea el mayor desafío. Es probable que reaparezca un ex o un socio de negocios del pasado para una conversación pendiente. Evita firmar contratos o hacer acuerdos importantes antes de que termine el mes. Después del 21, tu energía se enfoca completamente en el otro: utiliza esta energía de Sagitario para buscar la verdad y la libertad dentro de tus relaciones.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Foco de la Semana: Creatividad, trabajo y salud.

La primera mitad de la semana es excelente para retomar proyectos creativos o hobbies que habías dejado. El romance puede ser intenso y transformador. La transición astrológica a Sagitario te empuja a reorganizar tu vida laboral y tus rutinas de salud. Es momento de dejar atrás los malos hábitos. No te exijas perfección, concéntrate en la constancia y en la eficacia del día a día.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Foco de la Semana: Hogar, familia y autoexpresión.

El Sol en Escorpio sigue pidiéndote que resuelvas o sanes un tema familiar o de vivienda. Puedes sentir la necesidad de hacer una limpieza emocional profunda en tu hogar. Con la llegada de la Temporada Sagitario, tu área de romance, creatividad y diversión se ilumina. El impulso a expresarte será enorme. ¡Aprovecha el fin de semana para conectar con tu pasión!

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Foco de la Semana: Comunicación, estudios y estabilidad.

Con Mercurio retrógrado en tu zona de hogar, es probable que la tecnología en casa falle o que tengas malentendidos con tu familia. Revisa tus planes de estudio o viajes cortos. La energía te pide paciencia en la comunicación. A medida que el Sol entra en Sagitario, la atención se dirige al hogar y la base emocional. Es el momento perfecto para enfocarte en tu bienestar interno y buscar estabilidad residencial.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Foco de la Semana: Valor personal y aprendizaje.

La semana se centra en el dinero y tu autoestima. Podrías recibir un pago o un mensaje financiero que te obligue a reevaluar tu presupuesto. La clave es actuar con prudencia y no gastar de más. A partir del fin de semana, la energía se vuelve más social. Tendrás muchas llamadas, mensajes y trámites pendientes. Utiliza esta fuerza para aprender algo nuevo o iniciar una negociación importante.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Foco de la Semana: Identidad personal y finanzas.

El Sol sigue en tu signo hasta el 21/22, lo que te da un poder de transformación personal masivo. Utiliza esta última parte de tu temporada para iniciar un cambio de imagen o un proyecto personal. Mercurio retrógrado está en tu zona de dinero, así que cuidado con los gastos impulsivos. A finales de semana, el foco se mueve a tus ingresos. Es un excelente momento para buscar un aumento o planificar tu seguridad financiera a largo plazo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Foco de la Semana: Introspección y nuevos comienzos.

La primera mitad de la semana te pide introspección y descanso. Tienes mucha actividad detrás de escena (Marte en tu signo), pero el Sol en Escorpio insiste en que proceses tus emociones y liberes el pasado. ¡Felicidades! El Sol entra en tu signo (alrededor del 21/22), marcando el inicio de tu temporada: el momento de brillar. Con Mercurio retrógrado en tu signo, lanza tus ideas, pero con la flexibilidad de tener que ajustarlas más adelante.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Foco de la Semana: Vida social y cierre de ciclos.

Tu vida social es muy activa, pero con la necesidad de revisar amistades y proyectos grupales. Alguien de tu pasado podría reaparecer. Sé responsable con los compromisos de tu red de contactos. Después del 21, la energía te invita a un retiro antes de tu cumpleaños. Es un excelente momento para planificar tus metas para el próximo año. Escucha a tu intuición y concéntrate en el descanso.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Foco de la Semana: Carrera y amistades.

El Sol en Escorpio ilumina tu zona profesional y de estatus. Puedes lograr un reconocimiento importante o enfrentar un cambio de rumbo en tu carrera. A partir del fin de semana, la energía se mueve a tu vida social y tus metas futuras. Las conversaciones con amigos o grupos pueden ser intensas, pero llenas de optimismo. Es una semana para conectar con personas que comparten tu visión a largo plazo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Foco de la Semana: Filosofía y trayectoria profesional.

La primera mitad de la semana te invita a expandir tu mente a través de la filosofía, los viajes o el estudio. Si tienes asuntos legales o editoriales pendientes, revísalos con atención. A finales de semana, con el Sol entrando en Sagitario, tu área de carrera se activa por completo. El impulso de avanzar será fuerte, pero con Mercurio retrógrado, céntrate en renegociar o repensar un proyecto profesional antes de lanzarte de lleno.