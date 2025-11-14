Imperdible: dónde cenar con menú fijo desde $29.000 en Buenos Aires

CROQUE MADAME PALACIO PAZ

CROQUE MADAME mesa (1)

En el imponente entorno del Palacio Paz, Croque Madame invita a disfrutar de su menú nocturno, disponible todos los días de la semana a partir de las 20 h. La propuesta combina elegancia y sabor en un formato completo que incluye entrada, plato principal, bebida, una copa de vino Salentein (Malbec o Chardonnay) o un aperitivo Ramazzotti, y postre o café por $39 000 por persona. Entre las entradas, se puede elegir entre los buñuelos de espinaca y acelga con alioli de albahaca o la empanada de osobuco acompañada de salsa yasgua y gajo de limón. Los principales ofrecen una atractiva variedad de posibilidades: bondiola teriyaki con puré de batata y miel, spaghetti con pesto genovese, ravioles de ternera con crema cacio e pepe o risotto de hongos. Para el final, un toque dulce con tiramisú casero o una bocha de helado de crema americana o chocolate, o una taza de café Nespresso.

Dirección: Avenida Santa Fe 750, Retiro.

Instagram: @croquemadamepalaciopaz

NEKO

NEKO DEVOTO - NIGIRIS

Neko es un restaurant de cocina nikkei moderna y 100 % libre de gluten, que fusiona la tradición japonesa y peruana con técnicas e ingredientes de otras culturas asiáticas. Cuenta con tres locales en Buenos Aires: Villa Crespo, Belgrano y una barra especializada en Villa Devoto. En estas dos últimas sedes ofrecen la Fiesta de Nigiris, una cena en formato omakase donde el comensal deja la elección en manos de los itamae y se sumerge en un recorrido que celebra a las piezas insignia de la casa. La experiencia está diseñada para ocho comensales en la barra e incluye una degustación de 15 nigiris seleccionados por el sushiman ($50 000), con la posibilidad de repetir los favoritos al finalizar el recorrido. También se puede optar por la modalidad con maridaje de cinco etiquetas de vinos ($65 000). La propuesta se realiza los martes y jueves en Belgrano, de 19 a 21 h, mientras que los miércoles se lleva a cabo en Devoto, donde se amplía la capacidad a diez comensales en el mismo horario. Reservas vía whatsapp (https://linktr.ee/nekosushinekosushi).

Dirección: La Pampa 1391, Belgrano; y Mercedes 3940, Villa Devoto.

Instagram: @nekosushi.ar

LA PAROLACCIA

La Parolaccia 1

La Parolaccia, el restaurante de alta cocina italiana y mediterránea, ofrece un menú especial válido para el almuerzo y la cena, por un precio fijo de $48 000: el Menú Parolacho. Reconocida por su excelencia gastronómica, la cadena actualiza esta experiencia de tres pasos que incluye aperitivo, bebida y vino, vigente en todas sus sucursales. El menú comienza con un aperitivo de bienvenida y una entrada a elección entre Burrata con prosciutto, Mozzarella alla milanese, Rabas e zucchine fritte o Carpaccio di salmone. Entre los principales, se destacan los Sorrentinos Gran Caruso rellenos de mozzarella y jamón cocido; los Ravioli di burrata alla boscaiola con hongos de pino y pomodoro; la Crepe di spinaci alla romana; el Abadejo alla siciliana con espárragos a la parmesana, o la Insalata La Parolaccia con rúcula, bocconcino, palta y queso azul. Para el postre, las opciones son Flan de claras con confitura de naranja, Merengatta con helado y frutillas, Piccola torta di limone o Tiramisú al mascarpone. El precio incluye una bebida por persona, una botella de vino D.V. Catena cada dos comensales, café o té con petits fours y una copa de limoncello para el cierre. Con su ambiente elegante y el sello italiano que la distingue, La Parolaccia propone un menú diseñado para disfrutar en cualquier ocasión.

Direcciones: Riobamba 1046, Barrio Norte; Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta; Cerviño 3561, Palermo; Av. del Libertador 5823, Belgrano; Av. del Libertador 5836, Belgrano; Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero; Olga Cossettini 302, Madero Downtown; Av. del Libertador 14621, San Isidro; Km 42.5, Colectora Panamericana, Pilar.

Instagram: @laparolaccia

RUFINO

Rufino - Entraña 5

Rufino, la moderna parrilla ubicada en el subsuelo del hotel Mío Buenos Aires, en Recoleta, invita a disfrutar de dos propuestas gastronómicas nocturnas, disponibles todos los días a partir de las 19 h. Una de ellas es la Experiencia Malbec Tres Regiones, realizada en colaboración con Bodega Catena Zapata, que incluye una cena de tres pasos pensada para compartir por un valor de $80 000 por persona: mollejas con puré de coliflor y chucrut, entraña con vegetales grillados y salsa romesco, bife de chorizo con manteca de hierbas y ensalada mixta, más un panqueque caramelizado con dulce de leche, maridados con copas de malbec D.V. Catena de La Rioja, Salta y Mendoza. La segunda opción es un menú de cinco pasos acompañado por vino Zuccardi Serie A Malbec o bebidas sin alcohol a elección, con platos que homenajean a la parrilla argentina desde una mirada actual a $45 000 por comensal: empanadas de asado, berenjenas al escabeche, chorizo con salsa criolla, bife de chorizo con ensalada Rufino y flan al caramelo con crema chantilly. Ambas posibilidades están a cargo del chef Jerónimo Bichi y se elaboran con carnes de pastura de los frigoríficos Entre Todos y Muge y vegetales seleccionados por Ocho Seis Central. Las reservas se gestionan a través de rufinoargentino.meitre.com, por correo a [email protected] o por WhatsApp al +54 9 11 5601-7547.

Dirección: Av. Pres. Manuel Quintana 465, Subsuelo del Hotel Mío Buenos Aires, Recoleta.

Instagram: @rufinoarg