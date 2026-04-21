Guía de cortes en Palermo por el show de Franco Colapinto: todo lo que tenés que saber
La Ciudad prepara un circuito callejero para que el piloto bonaerense gire con un Fórmula 1. Los bloqueos arrancan este miércoles y se extenderán hasta finales de la próxima semana.
Buenos Aires se prepara para un acontecimiento de impacto mundial y el barrio de Palermo será el epicentro de la acción. Para que el Alpine que conducirá Franco Colapinto pueda lucirse sin sobresaltos, el Gobierno porteño dispuso un esquema de cortes programados que afectará la circulación vehicular y peatonal.
Los trabajos de montaje del escenario principal se inician este miércoles 22 a las 9 de la mañana con un corte total en la Avenida Iraola, entre Sarmiento e Infanta Isabel, marcando el comienzo de una semana de transformaciones en la zona de los bosques.
Guía de cortes en Palermo por el show de Franco Colapinto: todo lo que tenés que saber
Jueves 23
- Desde las 22:00: Corte del contracarril y la bicisenda norte de Avenida del Libertador, entre Avenida Intendente Bullrich y Avenida Casares.
- Afectación parcial: También se cerrará el carril sur de Avenida del Libertador en ese mismo tramo y los primeros dos carriles sur entre Sarmiento y Casares.
- Estacionamiento de producción: Se utilizarán carriles en Av. Colombia y Av. Adolfo Berro.
Viernes 24
-
Desde las 20:00: Se ocupará el carril pegado al Monumento a los Españoles para instalar las pantallas LED gigantes.
Sábado 25 (Día previo)
- Desde las 8:00: Corte total de Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta.
- Desde las 16:00: Corte total en Avenida del Libertador (entre Bullrich y Casares) y Avenida Sarmiento (entre Figueroa Alcorta y Av. Colombia).
- Calles transversales: Bloqueo total en Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche.
- Restricción peatonal: El acceso a las calles afectadas por la pista estará restringido desde la noche.
Domingo 26 (Día de la exhibición)
Entre las 7:00 y las 18:00, los cortes totales serán en:
- Avenida Sarmiento: de Santa Fe a Figueroa Alcorta.
- Avenida del Libertador: entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.
- Avenida Adolfo Berro: entre Casares y Sarmiento.
- Avenida Cerviño: entre Bullrich y Colombia; y entre Salguero y República de la India.
- Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero: entre Avenida del Libertador y Avenida Cerviño.
Datos clave para vecinos y público
- Acceso de residentes: Se controlará el ingreso de vecinos a las calles bloqueadas mediante el domicilio en el DNI. Esto aplica especialmente en las zonas de Sinclair, Godoy Cruz, Kennedy y Ugarteche.
- Prohibiciones: No se permitirá el acampe en las plazas Sicilia y Seeber ni la venta ambulante en todo el perímetro.
- Desarme: La Avenida Infanta Isabel permanecerá cortada hasta el miércoles 29 para el retiro de módulos y backstage.
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