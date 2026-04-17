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Cuánto cuesta la ropa de trapo que venden en Palermo

Economía

Descubrí cuánto cuesta la ropa de trapo en Palermo. Esta original tendencia de moda transforma los artículos de limpieza en prendas únicas de indumentaria.

Cuánto cuesta la ropa de trapo que venden en Palermo

Cuánto cuesta la ropa de trapo que venden en Palermo

Una propuesta tan insólita como sumamente creativa desembarcó en el barrio porteño de Palermo Soho. Un original local comercializa ropa de trapo, con diversas prendas confeccionadas a partir de trapos de piso, rejillas y repasadores, materiales tradicionalmente vinculados a la limpieza del hogar que ahora marcan tendencia.

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Cu&aacute;nto cuesta la ropa de trapo

Cuánto cuesta la ropa de trapo

Los precios y diseños de la ropa de trapo en Palermo

El proyecto pertenece al talentoso diseñador argentino Mariano Contreras, creador de la marca "Trapo, el medio de la moda". Esta llamativa iniciativa apuesta fuertemente por resignificar elementos cotidianos y convertirlos en piezas de indumentaria urbana con una identidad completamente propia y original.

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Para quienes buscan sumarse a esta inusual tendencia y renovar su guardarropa, detallamos el catálogo completo con los precios de cada una de las prendas (actualmente sin stock debido a la altísima demanda):

  • Kimono: $30.000

  • Chomba Drop Francia: $24.990

  • Chomba San Marino: $24.990

  • Camisa Drop Francia: $24.990

  • Bermuda Americana: $23.990

  • Remera Italia: $23.990

  • Camile: $23.500

  • Pantalón San Angela: $22.999

  • Vestido Gin: $22.990

  • Bando Alexa: $19.990

  • Gorra Shuly: $9.990

  • Piluso: $9.990

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