Cuánto cuesta la ropa de trapo que venden en Palermo
Descubrí cuánto cuesta la ropa de trapo en Palermo. Esta original tendencia de moda transforma los artículos de limpieza en prendas únicas de indumentaria.
Una propuesta tan insólita como sumamente creativa desembarcó en el barrio porteño de Palermo Soho. Un original local comercializa ropa de trapo, con diversas prendas confeccionadas a partir de trapos de piso, rejillas y repasadores, materiales tradicionalmente vinculados a la limpieza del hogar que ahora marcan tendencia.
Los precios y diseños de la ropa de trapo en Palermo
El proyecto pertenece al talentoso diseñador argentino Mariano Contreras, creador de la marca "Trapo, el medio de la moda". Esta llamativa iniciativa apuesta fuertemente por resignificar elementos cotidianos y convertirlos en piezas de indumentaria urbana con una identidad completamente propia y original.
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Para quienes buscan sumarse a esta inusual tendencia y renovar su guardarropa, detallamos el catálogo completo con los precios de cada una de las prendas (actualmente sin stock debido a la altísima demanda):
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Kimono: $30.000
Chomba Drop Francia: $24.990
Chomba San Marino: $24.990
Camisa Drop Francia: $24.990
Bermuda Americana: $23.990
Remera Italia: $23.990
Camile: $23.500
Pantalón San Angela: $22.999
Vestido Gin: $22.990
Bando Alexa: $19.990
Gorra Shuly: $9.990
Piluso: $9.990
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