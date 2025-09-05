Imperdible: Guía de lugares con happy hour para elegir

Instagram: @wino.restowine

FRANCISCA DEL FUEGO

Francisca del fuego (4)

Francisca del Fuego, el bar y restaurante ubicado en los Arcos del Rosedal, propone un happy hour pensado para disfrutar de tardes y primeras horas de la noche en un entorno festivo y cuidado. De martes a viernes de 18 a 20 h, y sábados y domingos de 16 a 20 h, se pueden compartir cócteles clásicos como Vermú, Aperol Spritz, Tinto de Verano, Mojito, Cynar Julep y Bloody Sabbath a precios promocionales. La barra, rodeada de vitrales, lámparas y candelabros, se complementa con mesas en los patios y un living acogedor para grupos que buscan comodidad y buen ambiente. Los platitos para acompañar los cócteles incluyen tapas frías y calientes, así como pizzas de masa madre y empanadas caseras. La propuesta se realza con ciclos de música en vivo, con DJs y artistas invitados que animan las tardes y noches. Cada cóctel se elabora con creatividad y frescura, reflejando la originalidad de la coctelería de autor de la casa. El espacio combina detalles de estilo marroquí en la carpa del patio delantero y mesas de madera en el trasero, creando un equilibrio entre diversión y confort. Francisca del Fuego se presenta como un lugar ideal para compartir con amigos o en grupo, en un entorno que mezcla tradición y modernidad. La experiencia gastronómica se completa con bebidas para todos los gustos y una ambientación que invita a quedarse y relajarse.

Dirección: Av. del Libertador 3883, arco 14, Palermo.

Instagram: @franciscadelfuego

BILBAO

Bilbao - Gin tonic (1)

Bilbao, el bar de tapas y vermut ubicado en la emblemática esquina de Thames y Costa Rica, en Palermo, propone un plan único para cada día de la semana con su happy hour de otoño-invierno. La experiencia combina coctelería tradicional con tapas icónicas y el espíritu relajado de la gastronomía española en Buenos Aires. De lunes a viernes, entre las 17 y las 20 h, se pueden aprovechar diferentes promociones: los lunes, 2x1 en Vermouth de la casa; los martes, 2x1 en Gin Tonic Bilbao; los miércoles, 2x1 en Aperol Spritz; los jueves, 2x1 en Negroni, y los viernes, Daiquiri de frutos rojos a un valor especial de $15 000. Además, durante toda la semana se ofrece 2x1 en pintas de cerveza, acompañadas por una porción de papas bravas o croquetas de jamón ibérico, dos de los clásicos más tentadores del tapeo español. Con una propuesta que abarca desde desayunos hasta cenas completas, Bilbao reafirma su espíritu como punto de encuentro, donde cada día tiene su propio motivo para brindar y compartir.

Dirección: Thames 1795, Palermo.

Instagram: @bilbao_argentina

PIZZA CERO

Pizza Cero (17)

Pizza Cero, en la esquina de Tagle y Libertador, invita de lunes a viernes de 17 a 20 h a disfrutar de su happy hour, con un 20% de descuento en cervezas, tapas y cócteles clásicos. La propuesta se puede aprovechar tanto en la barra Art déco dentro del restaurante como en las mesas ubicadas sobre la vereda. Entre los tragos más solicitados se encuentran el Amaretto Sour, Gimlet, Margarita, Manhattan, Cosmopolitan, Negroni, Cynar Drinks, Pisco Sour y Mojito. Para acompañar, las tapas incluyen mini tortillas de papas, croquetas de jamón crudo, buñuelos de espinaca y langostinos al ajillo. Con casi cuatro décadas de trayectoria, Pizza Cero se distingue por sus más de treinta variedades de pizzas a la piedra, elaboradas con ingredientes frescos y de calidad. Un espacio ideal para relajarse al final de la tarde, compartir buenos sabores y brindar con amigos.

Dirección: Avenida del Libertador 1800, Recoleta.

Instagram: @pizzacero

GRANERO

granero_cerveza

Granero, en Rincón de Milberg, cuenta con un happy hour que consiste en un 2x1 por persona de martes a viernes de 12 a 14 h y de 19 a 21 h, además de los domingos desde las 19 h. La promoción está disponible en cervezas Grolsch y Blue Moon, ideales para acompañar el inicio o cierre del día. A la mesa se pueden sumar empanadas al horno de barro, morcilla con ananá grillado y quesos seleccionados con dulces caseros. También figuran opciones como provoleta con pesto de albahaca, y tomates secos, croquetas cremosas de asado braseado o bresaola de novillo wagyu y búfalo. Una propuesta que combina bebida, cocina casera y momentos compartidos.

Dirección: Olivares 190, Rincón de Milberg, Tigre.

Instagram: @granero_milberg

LA VICENTE LÓPEZ

LA VICENTE LOPEZ_9433

La Vicente López, con 24 años de historia en cocina española, propone un happy hour todos los días de 16 a 20 h con 2x1 por persona en Aperol Spritz, vermut Carpano y cerveza tirada. La promoción incluye triolet de cortesía como acompañamiento inicial. Durante la mañana, de 10:30 a 12 h, también se ofrece un beneficio en aperitivos con caña, vermut o spritz, siempre con triolet incluido. Para acompañar, la carta de tapas despliega croquetas de jamón, pimientos de piquillo, tortilla española e ibérica y gambas al ajillo. Quienes prefieran opciones más contundentes pueden elegir focaccia de mortadela y burratina o baguette serrano. La propuesta combina tradición familiar con momentos pensados para compartir.

Dirección: Av. Maipú 701, Vicente López.

Instagram: @lavicentelopezrestaurant

PASILLITO

PASILLITO_1630

En el barrio de Palermo, Pasillito, invita a disfrutar del tardeo con un happy hour que funciona todos los días de 18 a 20 h. La propuesta incluye dos bebidas del día más una tapita por $15 000. Las opciones de copa rotan entre vermut, cerveza lager o vino, según la jornada. La tapa también cambia y puede presentarse como trío de mar, charcutería o pinchos. El formato invita a consultar cuál es la combinación disponible en cada ocasión. Una manera única de vivir en la ciudad el clásico ritual español.

Direccion: Gorriti 4391, Palermo.

Instagram: @pasillitobar

TODO BRASAS

TODO BRASAS 3

En Todo Brasas, la parrilla de Devoto reconocida por trasladar la esencia del asado de campo a la ciudad con sus imponentes “jaulas de las carnes”, los fines de semana se viven con un plus irresistible: un happy hour disponible durante todo el día. La propuesta invita a disfrutar de un 2x1 en vermouth Cinzano, Aperol Spritz tirado —con espumante, soda y rodaja de naranja— y Gin Tonic tirado, servido con agua tónica y un toque fresco de limón, naranja o pepino. La experiencia puede empezar con entradas bien clásicas como empanadas fritas, provoletas y achuras, que preparan el terreno para los protagonistas de la casa: los generosos cortes de carne a la parrilla, entre ellos costillas y vacío, acompañados de guarniciones que completan la mesa. Para coronar la velada, la carta suma postres tradicionales que hacen honor al ritual parrillero argentino.

Dirección: Av. Francisco Beiró 5016, Villa Devoto.

Instagram: @todobrasasdevoto

SIFÓN

Sifón - Vermú

Sifón cuenta con "La Hora del Vermut", un plan imperdible para distenderse. Cada día, de 18 a 20 h, los amantes de esta tradicional bebida pueden disfrutar de un 20% de descuento en las jarras del vermut, elaborado con Cinzano Rosso y tintura de Chai especiado, y en el exclusivo Vermut Segundo, preparado con Segundo de Malbec y Cinzano. Es el momento ideal para acompañar estos tragos con los platitos para compartir que ofrece el espacio que rinde tributo a la soda, como las empanadas de carne con cebolla, morrón, verdeo y huevo, los arancinis de mozzarella y salsa yasgua, la provoleta a la plancha con chimichurri fresco y cebolla crocante, o los taquitos de carne con tomate, cebolla morada, repollo, jalapeño y cilantro. Una propuesta perfecta para encuentros relajados.

Direcciones: Jorge Newbery 3881, Chacarita; Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza.

Instagram: @sifon.soderia

DESARMADERO

Desarmadero - birra

Desarmadero Bar y Desarmadero Session cuentan con más de 40 canillas de cerveza artesanal en constante rotación, con estilos creados por productores locales. A su propuesta cervecera se suma una cocina de impronta casera que incluye opciones como hamburguesas, sándwiches, carnes a la parrilla y variedad de tapeos, tanto fríos como calientes. Para quienes quieran compartir un plan con amigos, proponen su happy hour, disponible todos los días de 12 a 20, con cervezas seleccionadas, cócteles y vinos por copa a precios promocionales. Entre las etiquetas más pedidas se destacan diversos estilos de cervecerías como Strange Brewing, Juguetes Perdidos, Sir Hooper, Grunge, Minga, Ley Primera, Ruken, entre otros. Para los amantes de la coctelería, también hay alternativas como Campari Orange, Cynar Julep y gin tonics. El ambiente se completa con salones espaciosos, mesas al aire libre y una terraza a cielo abierto en Desarmadero Bar, pensada para disfrutar en cualquier momento del día.

Direcciones: Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo.

Instagram: @desarmaderobar / @desarmadero_session