La NASA y el alerta por un posible impacto de un asteroide: qué se sabe hasta ahora
La NASA mantiene bajo observación a distintos objetos espaciales que pasan cerca de la Tierra con el objetivo de estudiar sus trayectorias y detectar cualquier posible riesgo futuro
Este cuerpo celeste fue descubierto recientemente y rápidamente comenzó a ser analizado por especialistas debido a los primeros cálculos sobre su recorrido. Aunque la mayoría de los asteroides cercanos al planeta no representan un peligro, algunos quedan bajo vigilancia hasta que los científicos logran determinar con mayor precisión su órbita.
Los sistemas de seguimiento de la NASA y otras agencias espaciales permiten estudiar estos objetos durante años, calculando sus movimientos y actualizando constantemente las probabilidades de acercamiento.
En este caso, el asteroide despertó interés porque algunas estimaciones iniciales marcaron una pequeña posibilidad de impacto futuro con la Tierra, aunque los expertos remarcan que los cálculos pueden modificarse a medida que se obtiene más información.
Asteroide 2024 YR4: qué es y por qué está bajo vigilancia
El asteroide 2024 YR4 es un objeto cercano a la Tierra que forma parte del grupo de cuerpos espaciales monitoreados por los programas de defensa planetaria.
Cuando un asteroide es detectado, los astrónomos comienzan a medir su velocidad, tamaño aproximado y trayectoria. Estos datos permiten crear modelos para conocer dónde estará ubicado en los próximos años y si existe alguna posibilidad de acercamiento importante.
La vigilancia no significa que exista una amenaza inmediata, sino que forma parte de los protocolos habituales para estudiar objetos que pasan relativamente cerca del planeta.
La NASA cuenta con herramientas especializadas para rastrear asteroides y mejorar las predicciones con cada nueva observación. Mientras más información se recopila, más exactos se vuelven los cálculos sobre su futuro recorrido.
Fecha clave y probabilidad de impacto con la Tierra
Uno de los puntos que más llamó la atención sobre el asteroide 2024 YR4 fue una posible aproximación futura prevista para los próximos años.
Los primeros estudios señalaron una baja probabilidad de impacto, motivo por el cual los especialistas decidieron mantenerlo dentro de la lista de objetos observados. Sin embargo, los científicos explican que este tipo de estimaciones suelen cambiar cuando se incorporan nuevos datos.
En muchas ocasiones, asteroides que inicialmente aparecen con una mínima posibilidad de choque terminan siendo descartados como amenaza después de analizar mejor su órbita.
Por ese motivo, la NASA continúa siguiendo su movimiento para confirmar con mayor exactitud cuál será su trayectoria y descartar cualquier escenario de riesgo.
Asteroide 2024 YR4: qué pasaría si impacta en la Tierra
Aunque las posibilidades son bajas, los especialistas estudian distintos escenarios para comprender qué podría suceder si un objeto de estas características llegara a ingresar en la atmósfera terrestre.
Las consecuencias dependerían principalmente del tamaño del asteroide, su composición, velocidad y la zona donde pudiera caer. Algunos cuerpos espaciales pequeños se desintegran casi por completo antes de llegar a la superficie.
En cambio, objetos de mayor tamaño pueden generar daños regionales, por lo que las agencias espaciales trabajan constantemente en sistemas de detección temprana y estrategias de defensa planetaria.
La investigación del asteroide 2024 YR4 forma parte de esos esfuerzos para anticiparse a posibles eventos astronómicos y mejorar la capacidad de respuesta frente a fenómenos provenientes del espacio.
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