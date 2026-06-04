La NASA y el alerta por un posible impacto de un asteroide: qué se sabe hasta ahora

La vigilancia no significa que exista una amenaza inmediata, sino que forma parte de los protocolos habituales para estudiar objetos que pasan relativamente cerca del planeta.

La NASA cuenta con herramientas especializadas para rastrear asteroides y mejorar las predicciones con cada nueva observación. Mientras más información se recopila, más exactos se vuelven los cálculos sobre su futuro recorrido.

Fecha clave y probabilidad de impacto con la Tierra

Uno de los puntos que más llamó la atención sobre el asteroide 2024 YR4 fue una posible aproximación futura prevista para los próximos años.

Los primeros estudios señalaron una baja probabilidad de impacto, motivo por el cual los especialistas decidieron mantenerlo dentro de la lista de objetos observados. Sin embargo, los científicos explican que este tipo de estimaciones suelen cambiar cuando se incorporan nuevos datos.

En muchas ocasiones, asteroides que inicialmente aparecen con una mínima posibilidad de choque terminan siendo descartados como amenaza después de analizar mejor su órbita.

Por ese motivo, la NASA continúa siguiendo su movimiento para confirmar con mayor exactitud cuál será su trayectoria y descartar cualquier escenario de riesgo.

Asteroide 2024 YR4: qué pasaría si impacta en la Tierra

Aunque las posibilidades son bajas, los especialistas estudian distintos escenarios para comprender qué podría suceder si un objeto de estas características llegara a ingresar en la atmósfera terrestre.

Las consecuencias dependerían principalmente del tamaño del asteroide, su composición, velocidad y la zona donde pudiera caer. Algunos cuerpos espaciales pequeños se desintegran casi por completo antes de llegar a la superficie.

En cambio, objetos de mayor tamaño pueden generar daños regionales, por lo que las agencias espaciales trabajan constantemente en sistemas de detección temprana y estrategias de defensa planetaria.

La investigación del asteroide 2024 YR4 forma parte de esos esfuerzos para anticiparse a posibles eventos astronómicos y mejorar la capacidad de respuesta frente a fenómenos provenientes del espacio.