Escapadas por Buenos Aires: el pueblo de raíces gauchescas y criollas que destaca por la calidez de su gente
Entre pueblos rurales, tradiciones y paisajes tranquilos, algunos lugares mantienen viva la esencia del campo argentino.
Sus calles tranquilas, sus espacios verdes y la hospitalidad de sus habitantes lo convierten en una gran opción para visitar.
Este pueblo es reconocido por sus celebraciones tradicionales, donde la música, la gastronomía y las actividades camperas son protagonistas. Además, ofrece una experiencia diferente para quienes buscan conocer más sobre las raíces culturales de la provincia.
A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este lugar permite disfrutar de un ambiente relajado, sabores típicos y propuestas al aire libre sin la necesidad de realizar un viaje demasiado largo.
Qué se puede hacer en Carmen de Areco
Una de las principales características de Carmen de Areco es su vínculo con las tradiciones rurales. Durante el año, el pueblo cuenta con diferentes eventos que celebran la cultura criolla, entre ellos fiestas populares, espectáculos y encuentros gastronómicos.
Uno de los eventos destacados es la Fiesta del Asado Campero, una celebración que reúne a parrilleros, vecinos y turistas alrededor de uno de los platos más representativos de Argentina.
Durante la fiesta se pueden disfrutar concursos de asadores, shows musicales, espectáculos de destreza criolla y diferentes actividades vinculadas con la vida de campo.
Además de sus eventos, los visitantes pueden recorrer sus calles, conocer espacios históricos, disfrutar de la tranquilidad del pueblo y probar platos tradicionales en restaurantes y emprendimientos locales.
También es un destino elegido para pasar el día, caminar al aire libre y descansar lejos del ritmo acelerado de la ciudad.
Dónde queda Carmen de Areco
Carmen de Areco se encuentra al norte de la provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 134 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Su cercanía con CABA lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan una escapada corta sin recorrer grandes distancias.
La localidad conserva un estilo típico de pueblo bonaerense, con una fuerte presencia de la historia rural, las costumbres gauchescas y la tranquilidad característica del interior.
Cómo llegar a Carmen de Areco
Para llegar a Carmen de Areco desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las opciones más utilizadas es viajar en auto tomando el Acceso Oeste hasta la zona de Luján.
Luego se debe continuar por la Ruta Nacional 7 en dirección hacia San Andrés de Giles y seguir hasta el ingreso a la localidad.
El recorrido tiene una duración aproximada de dos horas, aunque puede variar según el tránsito.
También existen opciones de transporte en micro desde diferentes terminales, una alternativa para quienes quieren conocer este destino sin viajar en vehículo particular.
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