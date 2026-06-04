Escapadas por Buenos Aires: el pueblo de raíces gauchescas y criollas que destaca por la calidez de su gente

Uno de los eventos destacados es la Fiesta del Asado Campero, una celebración que reúne a parrilleros, vecinos y turistas alrededor de uno de los platos más representativos de Argentina.

Durante la fiesta se pueden disfrutar concursos de asadores, shows musicales, espectáculos de destreza criolla y diferentes actividades vinculadas con la vida de campo.

Además de sus eventos, los visitantes pueden recorrer sus calles, conocer espacios históricos, disfrutar de la tranquilidad del pueblo y probar platos tradicionales en restaurantes y emprendimientos locales.

También es un destino elegido para pasar el día, caminar al aire libre y descansar lejos del ritmo acelerado de la ciudad.

Dónde queda Carmen de Areco

Carmen de Areco se encuentra al norte de la provincia de Buenos Aires, a aproximadamente 134 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Su cercanía con CABA lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan una escapada corta sin recorrer grandes distancias.

La localidad conserva un estilo típico de pueblo bonaerense, con una fuerte presencia de la historia rural, las costumbres gauchescas y la tranquilidad característica del interior.

Cómo llegar a Carmen de Areco

Para llegar a Carmen de Areco desde la Ciudad de Buenos Aires, una de las opciones más utilizadas es viajar en auto tomando el Acceso Oeste hasta la zona de Luján.

Luego se debe continuar por la Ruta Nacional 7 en dirección hacia San Andrés de Giles y seguir hasta el ingreso a la localidad.

El recorrido tiene una duración aproximada de dos horas, aunque puede variar según el tránsito.

También existen opciones de transporte en micro desde diferentes terminales, una alternativa para quienes quieren conocer este destino sin viajar en vehículo particular.