Investigación de la NASA: la misión que lanzó un rayo láser contra un objetivo a millones de kilómetros

La NASA alcanzó un logro histórico de la exploración espacial al conseguir transmitir y recibir datos a través de un rayo láser desde una distancia de 350 millones de kilómetros. El experimento llamado “Comunicaciones ópticas del espacio profundo” (DSOC), por sus siglas en inglés, es la primera demostración en la que la agencia implementa esta tecnología más allá del Sistema Tierra-Luna.