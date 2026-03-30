Jujuy 2026: el pueblo que combina arte rupestre y paisajes únicos
Un destino entre montañas, arte y una comunidad con historia viva que se abre camino hacia el reconocimiento internacional.
En el corazón de la Puna jujeña, un pequeño pueblo se ganó un lugar entre los destinos más atractivos del país. Se trata de una joya del norte argentino que combina paisajes imponentes, historia milenaria y turismo comunitario.
Con raíces profundas en la cultura andina, este rincón forma parte del departamento de Cochinoca y se destaca por su conexión con la tierra, su gente y las expresiones ancestrales que aún hoy siguen vivas. Entre más de 30 pueblos rurales de todo el país que participaron en la preselección, Barrancas fue uno de los ocho finalistas nacionales.
Además de su valor simbólico y cultural, es un destino ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano y reconectar con la naturaleza. A lo largo del invierno, las escapadas hacia el norte se vuelven una gran opción para vivir una experiencia auténtica en comunidad.
Qué se puede hacer en Barrancas
Este pueblo ofrece varias actividades ligadas a su patrimonio arqueológico, natural y cultural. Entre las más destacadas se encuentran:
-
Explorar el arte rupestre: Barrancas alberga pictografías y petroglifos incaicos, tallados sobre imponentes formaciones rocosas compuestas por tobas e ignimbritas volcánicas.
Visitar el Centro de Interpretación Arqueológica: ideal para conocer la historia del lugar, su pasado como parte del Camino del Inca y su legado actual.
Recorrer la Reserva Natural y Cultural Municipal: un espacio protegido que reúne belleza paisajística y memoria ancestral.
Sumarse al turismo comunitario: los visitantes pueden involucrarse en las tareas cotidianas, compartir saberes con las artesanas locales y participar en experiencias auténticas.
Degustar la gastronomía local: con sabores propios del altiplano, preparados con productos regionales y técnicas tradicionales.
Dónde queda Barrancas
Barrancas está ubicado a 178 kilómetros de San Salvador de Jujuy, dentro del departamento de Cochinoca. Se sitúa a una altura de 3.619 metros sobre el nivel del mar, rodeado de un paisaje puneño que sorprende por su inmensidad y riqueza geológica. Su entorno lo convierte en un lugar perfecto para el descanso, el aprendizaje y la contemplación.
Cómo llegar a Barrancas
La manera más directa de llegar es partir desde San Salvador de Jujuy. Podés optar por:
-
Auto particular: ideal para recorrer a tu ritmo y visitar otros pueblos cercanos.
Ómnibus de larga distancia: algunas empresas conectan la capital provincial con localidades del norte profundo.
Vuelo a Jujuy desde Buenos Aires: tanto desde Ezeiza como desde Aeroparque, con conexiones regulares. Una vez en destino, podés alquilar un vehículo o contratar un servicio turístico para llegar a Barrancas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario