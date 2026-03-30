Jujuy 2026: el pueblo que combina arte rupestre y paisajes únicos

Explorar el arte rupestre : Barrancas alberga pictografías y petroglifos incaicos, tallados sobre imponentes formaciones rocosas compuestas por tobas e ignimbritas volcánicas.

Visitar el Centro de Interpretación Arqueológica : ideal para conocer la historia del lugar, su pasado como parte del Camino del Inca y su legado actual.

Recorrer la Reserva Natural y Cultural Municipal : un espacio protegido que reúne belleza paisajística y memoria ancestral.

Sumarse al turismo comunitario : los visitantes pueden involucrarse en las tareas cotidianas, compartir saberes con las artesanas locales y participar en experiencias auténticas.

Degustar la gastronomía local: con sabores propios del altiplano, preparados con productos regionales y técnicas tradicionales.

Dónde queda Barrancas

Barrancas está ubicado a 178 kilómetros de San Salvador de Jujuy, dentro del departamento de Cochinoca. Se sitúa a una altura de 3.619 metros sobre el nivel del mar, rodeado de un paisaje puneño que sorprende por su inmensidad y riqueza geológica. Su entorno lo convierte en un lugar perfecto para el descanso, el aprendizaje y la contemplación.