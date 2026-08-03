"Desempate eficaz": el director ejecutivo de Google reveló su secreto para vencer la presión
Sundar Pichai, el histórico líder de Google, confesó el mantra de dos pasos que utiliza a diario para poder resolver problemas sin sufrir estrés.
El actual director ejecutivo de Google y Alphabet confesó que liderar una compañía tan gigante genera constantes situaciones de inmensa exigencia. Para enfrentar este contexto laboral, Sundar Pichai aplica un mantra fundamental de dos reglas que aprendió durante sus años como estudiante universitario para evitar que los problemas lo paralicen.
El mantra de Sundar Pichai para destrabar conflictos
El directivo explicó que la clave de su estrategia se divide en dos conceptos básicos. En primer lugar, sostiene que tomar cualquier decisión siempre es mejor que perder el tiempo dándole vueltas a las opciones disponibles. En segundo lugar, recuerda que la gran mayoría de las decisiones no son permanentes, por lo que se puede aprender de los errores si estos ocurren a futuro.
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Esta filosofía, que le transmitió su mentor Bill Campbell en la Universidad de Stanford, le permite actuar como un desempate eficaz cuando su equipo se encuentra bloqueado entre dos o más soluciones distintas. En lugar de dejarse llevar por pensamientos catastróficos o autocrítica frente a un factor estresante que escapa a su control, el ejecutivo prefiere actuar rápidamente para que toda la empresa pueda seguir avanzando con firmeza.
Para los expertos en psicología laboral, aplicar este tipo de abordajes analíticos ante la adversidad ayuda a las personas a ser más felices y productivas, transformando los obstáculos paralizantes en verdaderas oportunidades de aprendizaje profesional.
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