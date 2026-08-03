"Desempate eficaz": el director ejecutivo de Google reveló su secreto para vencer la presión

Esta filosofía, que le transmitió su mentor Bill Campbell en la Universidad de Stanford, le permite actuar como un desempate eficaz cuando su equipo se encuentra bloqueado entre dos o más soluciones distintas. En lugar de dejarse llevar por pensamientos catastróficos o autocrítica frente a un factor estresante que escapa a su control, el ejecutivo prefiere actuar rápidamente para que toda la empresa pueda seguir avanzando con firmeza.