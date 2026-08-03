Detuvieron a Victoria Luz Cantero, una joven de 25 años que mató a puñaladas a su novio en Chaco

Los detalles del asesinato que estremece a Chaco

La víctima fue identificada oficialmente como Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años. Según informaron las fuentes de la investigación, el joven ingresó de urgencia al Hospital Julio C. Perrando con una grave herida de arma blanca. Había sido trasladado hasta allí por su propio cuñado, Facundo, quien es amigo suyo y hermano de la acusada. Pese a los intensos esfuerzos médicos en el quirófano, Álvarez falleció horas más tarde por un shock hipovolémico que derivó en un paro respiratorio.