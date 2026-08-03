Además de Almada, River está cerca de sumar un nuevo refuerzo del fútbol europeo

El recorrido de Francisco Ortega

Nacido el 19 de marzo de 1999 en Santa Fe, Ortega surgió de las divisiones inferiores de Vélez, donde debutó como profesional en 2017. Permaneció en el club de Liniers hasta mediados de 2023, cuando fue transferido a Olympiacos por 4,5 millones de euros.

Desde entonces se consolidó como una pieza importante del conjunto griego y disputó 107 partidos, en los que convirtió un gol y repartió ocho asistencias. Además, recibió 12 tarjetas amarillas, nunca fue expulsado y acumuló 8.524 minutos en cancha. Durante su etapa en Grecia también conquistó cuatro títulos: un certamen internacional y tres competencias nacionales, consolidándose como uno de los laterales argentinos con mayor continuidad en el fútbol europeo.

Ahora, si no surgen contratiempos en los últimos detalles de la negociación, Ortega volverá al fútbol argentino para transformarse en uno de los refuerzos de River en un mercado de pases en el que el club busca cambiar el rumbo tras un comienzo de semestre muy complicado.