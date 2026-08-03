Además de Almada, River está cerca de sumar un nuevo refuerzo del fútbol europeo
El Millonario llegó a un principio de acuerdo con Olympiacos por el lateral izquierdo, mientras el club griego ya tiene encaminada la llegada de su reemplazante.
En medio de uno de los momentos futbolísticos más delicados de los últimos años, River busca reforzar su plantel y está muy cerca de concretar la llegada de Francisco Ortega. El lateral izquierdo de Olympiacos aparece como una de las prioridades de Eduardo Coudet y la negociación avanzó de manera significativa en las últimas horas.
El gran obstáculo para destrabar la operación era que el conjunto griego debía encontrar un reemplazante antes de desprenderse del argentino. Sin embargo, el equipo griego está a detalles de cerrar la incorporación del neerlandés Anass Salah-Eddine, procedente de la Roma, una situación que allanó el camino para la salida de Ortega.
Con ese escenario, River y Olympiacos acercaron posiciones y la transferencia quedó muy cerca de concretarse. La dirigencia millonaria aceleró las gestiones luego de que Coudet manifestara públicamente la necesidad de incorporar nuevos futbolistas para afrontar un semestre en el que el equipo acumula cinco derrotas consecutivas entre todas las competencias.
Si bien todavía no trascendieron los números definitivos, la operación podría cerrarse por una cifra cercana a los 5 millones de dólares, un monto inferior al que inicialmente pretendía el club griego. En un primer momento, Olympiacos había tasado al defensor en 7,5 millones de euros, aunque con el correr de las negociaciones flexibilizó su postura y ahora está dispuesto a venderlo por un valor cercano a los 6 millones de euros.
Otro factor que resultó determinante fue la voluntad del propio futbolista. Ortega manifestó su deseo de regresar al fútbol argentino y vestir la camiseta de River, algo que facilitó las conversaciones entre ambas instituciones.
El recorrido de Francisco Ortega
Nacido el 19 de marzo de 1999 en Santa Fe, Ortega surgió de las divisiones inferiores de Vélez, donde debutó como profesional en 2017. Permaneció en el club de Liniers hasta mediados de 2023, cuando fue transferido a Olympiacos por 4,5 millones de euros.
Desde entonces se consolidó como una pieza importante del conjunto griego y disputó 107 partidos, en los que convirtió un gol y repartió ocho asistencias. Además, recibió 12 tarjetas amarillas, nunca fue expulsado y acumuló 8.524 minutos en cancha. Durante su etapa en Grecia también conquistó cuatro títulos: un certamen internacional y tres competencias nacionales, consolidándose como uno de los laterales argentinos con mayor continuidad en el fútbol europeo.
Ahora, si no surgen contratiempos en los últimos detalles de la negociación, Ortega volverá al fútbol argentino para transformarse en uno de los refuerzos de River en un mercado de pases en el que el club busca cambiar el rumbo tras un comienzo de semestre muy complicado.
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