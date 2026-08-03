Axel Kicillof avaló el decreto 2164/25 y hay feriado el 7 de agosto por San Cayetano en Buenos Aires
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo día feriado para el mes de agosto. Los detalles de la normativa y las localidades beneficiadas.
El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires estableció jornadas no laborables. A través de la firma del Decreto Nº 2164/25, el Partido de Salto adhirió a la resolución para efectivizar un feriado el día 7 de agosto en la localidad de Berdier. El propósito es conmemorar las festividades de su Santo Patrono, San Cayetano.
Los alcances del nuevo feriado optativo
Las características de la jornada no laborable oficializada por el Gobierno provincial y municipal presentan distintas aplicaciones según el sector:
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La fecha rige como un día no laborable de manera estricta para la Administración Pública.
El asueto aplica para todos los trabajadores y dependencias del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
La jornada es considerada como un feriado optativo para las áreas de la Industria, el Comercio y las restantes actividades productivas desarrolladas en la localidad de Berdier.
El asueto del 7 de agosto por festividad patronal también rige de forma oficial para el partido bonaerense de San Cayetano.
Actividades de interés municipal
La autoridad busca conferir a las Fiestas Patronales la solemnidad que merecen, en línea con la importante significación que revisten dentro de las costumbres históricas mantenidas por la comunidad de Berdier. Para asegurar el éxito de la celebración, el decreto declara formalmente de interés municipal todos los actos y festejos que se realicen en la localidad tanto en los días anteriores como en los posteriores al 7 de agosto. La comunidad cuenta con una programación de distintos eventos tradicionales que impulsan la participación activa de toda la población local.
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