Axel Kicillof avaló el decreto 2164/25 y hay feriado el 7 de agosto por San Cayetano en Buenos Aires

La fecha rige como un día no laborable de manera estricta para la Administración Pública.

El asueto aplica para todos los trabajadores y dependencias del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La jornada es considerada como un feriado optativo para las áreas de la Industria, el Comercio y las restantes actividades productivas desarrolladas en la localidad de Berdier.

El asueto del 7 de agosto por festividad patronal también rige de forma oficial para el partido bonaerense de San Cayetano.

Actividades de interés municipal

La autoridad busca conferir a las Fiestas Patronales la solemnidad que merecen, en línea con la importante significación que revisten dentro de las costumbres históricas mantenidas por la comunidad de Berdier. Para asegurar el éxito de la celebración, el decreto declara formalmente de interés municipal todos los actos y festejos que se realicen en la localidad tanto en los días anteriores como en los posteriores al 7 de agosto. La comunidad cuenta con una programación de distintos eventos tradicionales que impulsan la participación activa de toda la población local.