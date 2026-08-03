Cuándo llega el tormentón de hielo que bajará 13 grados la temperatura del AMBA

Las lluvias continuarán de forma moderada hasta la llegada de la noche, momento en el que el cielo comenzará a despejarse. Una vez que el sistema frontal se retire, el área metropolitana experimentará un desplome brutal de las marcas térmicas. Para el domingo 9 de agosto, la potente masa de aire frío llevará la temperatura mínima a tan solo 3 grados, marcando un duro descenso en comparación con los 16 grados registrados a inicios de la semana.