Cuándo llega el tormentón de hielo que bajará 13 grados la temperatura del AMBA
El pronóstico del tiempo anticipa la llegada de un tormentón que golpeará al AMBA. Las lluvias traerán un brusco descenso térmico para el fin de semana.
Los habitantes de Buenos Aires deberán prepararse para un drástico cambio climático. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que un tormentón impactará de lleno sobre la región metropolitana. Este fenómeno no solo traerá abundantes precipitaciones, sino que también provocará una caída térmica de 13 grados en los próximos días.
A qué hora llega la tormenta y el frío polar al AMBA
De acuerdo a las proyecciones meteorológicas, el cambio de tiempo se consolidará el jueves 6 de agosto. Durante las primeras horas de la mañana el cielo se mantendrá cubierto, pero la inestabilidad comenzará a sentirse a partir de las 12:00 horas con lluvias débiles. El momento de mayor intensidad será hacia las 15:00 horas, cuando el frente avance generando actividad eléctrica y fuertes ráfagas que podrían alcanzar los 52 km/h.
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Las lluvias continuarán de forma moderada hasta la llegada de la noche, momento en el que el cielo comenzará a despejarse. Una vez que el sistema frontal se retire, el área metropolitana experimentará un desplome brutal de las marcas térmicas. Para el domingo 9 de agosto, la potente masa de aire frío llevará la temperatura mínima a tan solo 3 grados, marcando un duro descenso en comparación con los 16 grados registrados a inicios de la semana.
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