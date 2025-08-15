La aterradora predicción que lanzó Mhoni Vidente: terremoto de magnitud histórica y tsunami

“Será fuertísimo en todos los sentidos”, sostuvo, al tiempo que vinculó el fenómeno con una alineación planetaria y cambios internos de la Tierra que estarían provocando un calentamiento del fondo marino y actividad volcánica submarina.

La vidente concluyó que estos movimientos no siempre serían visibles en la superficie, pero advirtió que ya “está pasando algo en el fondo del mar” y que los océanos “se están moviendo” de manera inusual.