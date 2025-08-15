La aterradora predicción que lanzó Mhoni Vidente: terremoto de magnitud histórica y tsunami
Las predicciones del horóscopo de Mhoni Vidente no traen buenas noticias desde el 11 de agosto pasado.
La astróloga y vidente cubana Mhoni Vidente encendió las alarmas con una predicción estremecedora para la segunda mitad de agosto. Según afirmó en un video difundido en redes, después del 11 de agosto se produciría un evento climático y geológico extremo en el océano Atlántico, cerca o en medio del Caribe.
La predicción del horóscopo inesperada de la vidente para la segunda parte del octavo mes del año. ¿Acertará?
“Las grietas en el fondo del mar se empiezan a abrir. Los animales que viven en el fondo saldrán a la superficie huyendo de esas altas temperaturas, de esos movimientos sísmicos”, advirtió.
El horóscopo de Mhoni Vidente
La pitonisa fue aún más precisa al señalar que se visualiza uno de los sismos más potentes jamás registrados en la región, con magnitudes que podrían rondar entre 8.9 y 9.2 grados, cerca de Cuba, las Islas Caimán o Jamaica, y con efectos que llegarían a Guatemala y México.
Según Mhoni Vidente, el temblor tendría la fuerza suficiente para levantar olas de hasta cuatro metros, provocando un tsunami que impactaría las costas de Cuba, Centroamérica, México y parte de Estados Unidos.
“Será fuertísimo en todos los sentidos”, sostuvo, al tiempo que vinculó el fenómeno con una alineación planetaria y cambios internos de la Tierra que estarían provocando un calentamiento del fondo marino y actividad volcánica submarina.
La vidente concluyó que estos movimientos no siempre serían visibles en la superficie, pero advirtió que ya “está pasando algo en el fondo del mar” y que los océanos “se están moviendo” de manera inusual.
