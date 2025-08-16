El supermercado que vende camperas por menos de $45.000

Cómo se puede aprovechar el descuento en Coto Digital

La promoción está activa de forma exclusiva en el sitio web de Coto Digital, y no es acumulable con otras ofertas vigentes. Además, se puede pagar con tarjeta de crédito, de acuerdo con las condiciones de cada banco.

Dentro de la misma campaña, también aparecen otras alternativas. Por ejemplo, la Parka Lisa Piel Color Verde Talle 48, para hombre, que se ofrece a $54.999,50 con la misma rebaja del 50 %. En el caso de mujeres, otra opción es la Campera Dama Cuero Tachas Talle 50, disponible a $44.999,50.

En definitiva, se trata de una promoción pensada para quienes quieren un abrigo de calidad a un precio mucho más accesible que el promedio del mercado.