Paraíso tropical: el encantador pueblo de Brasil que enamora con sus playas hermosas

Dónde queda Pipa

Este rincón paradisiaco está ubicado en el noreste de Brasil, dentro del estado de Río Grande del Norte. Se trata de un pequeño pueblo frente al océano, rodeado de un entorno natural que combina extensas playas, acantilados y reservas protegidas.

Cómo llegar a Pipa

Si bien se puede arribar de diferentes manera, la forma más fácil de llegar a Pipa es volando hasta Natal. Desde el aeropuerto, se puede seguir en taxi, autobús o vehículo alquilado para recorrer los 83 kilómetros restantes hasta llegar a este pueblo costero.