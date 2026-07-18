La célebre y profunda reflexión del filósofo griego Sócrates sobre el conocimiento y la ignorancia

Llevada a la vida cotidiana, la filosofía socrática invita a informarse con responsabilidad antes de emitir opiniones y a considerar diferentes puntos de vista. Ya sea en la política, el ámbito laboral o la convivencia social, reconocer dudas y revisar las propias certezas puede ayudar a tomar mejores decisiones y evitar conflictos innecesarios.

A pesar del paso del tiempo, la frase atribuida a Sócrates mantiene su vigencia como una defensa del pensamiento crítico. Aprender no significa alcanzar una verdad definitiva, sino sostener una búsqueda constante que permita comprender mejor la realidad. La capacidad de cuestionarse y aceptar las propias limitaciones intelectuales se convierte así en una herramienta clave para construir una sociedad más responsable y reflexiva.

En definitiva, la máxima “Solo existe un bien: el conocimiento. Solo hay un mal: la ignorancia” continúa funcionando como una guía para interpretar el presente. Volver a los textos clásicos permite recuperar esa mirada: menos certezas rígidas, más preguntas y un espacio público donde el debate de ideas tenga más valor que la imposición de opiniones.