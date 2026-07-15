La milenaria enseñanza de un filósofo chino sobre la paciencia y la quietud mental
Un pensamiento que invita a mantener la calma a la hora de la toma de decisiones, algo que se ha convertido en una capacidad cada vez más escasa y, al mismo tiempo, muy valiosa.
Con la inmediatez, la multitarea y la constante búsqueda de reconocimiento como protagonistas, ser capaz de mantener la calma y tomar decisiones basadas en el pensamiento crítico se ha convertido en una capacidad cada vez más escasa y, al mismo tiempo, muy valiosa y buscada.
“Ten paciencia. Espera a que el lodo se asiente y el agua corra clara. Permanece quieto hasta que la acción correcta surja”, son las palabras que Lao Tzu pronuncia al respecto. El filósofo, considerado como uno de los pensadores asiáticos más importantes en toda la historia, es uno de los mayores influyentes en la creación y el desarrollo del pensamiento chino.
En este caso, Lao Tzu pronuncia una de sus reflexiones más profundas sobre conceptos como la calma y la claridad.
El pensamiento de Lao Tse
El filósofo chino ofrece una especie de manual con el que saber cómo actuar ante los problemas que puedan surgir en nuestro día a día. En primer lugar, propone no responder de inmediato ante un conflicto y, en su lugar, esperar a que las emociones impulsivas pasen de largo y dejen espacio a los pensamientos más fríos y racionales.
A la hora de tomar una decisión o realizar una acción, resulta clave ser consciente de la situación en la que nos encontramos. Si nos sentimos abrumados o sobrepasados, dar un paso atrás es fundamental. De esta manera, Lao Tzu recomienda esperar unas horas o varios días, pensar qué queremos hacer y, en última instancia, actuar en consecuencia con las respuestas que hayamos obtenido.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario