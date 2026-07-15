La milenaria enseñanza de un filósofo chino sobre la paciencia y la quietud mental

“Ten paciencia. Espera a que el lodo se asiente y el agua corra clara. Permanece quieto hasta que la acción correcta surja”, son las palabras que Lao Tzu pronuncia al respecto. El filósofo, considerado como uno de los pensadores asiáticos más importantes en toda la historia, es uno de los mayores influyentes en la creación y el desarrollo del pensamiento chino.