Turismo en Salta: el pueblo histórico que continúa con el legado del Imperio Inca
Su cercanía con el Parque Nacional Los Cardones lo convierte en una parada obligada para los amantes de las actividades al aire libre.
Salta es uno de los destinos más visitados del norte argentino gracias a sus paisajes, su historia y su riqueza cultural. Entre sus rincones menos conocidos aparece un pequeño pueblo de los Valles Calchaquíes que conserva parte del legado del Imperio Inca y se convirtió en una escapada ideal para quienes buscan naturaleza y tranquilidad.
Ubicado a pocos kilómetros de Cachi, este destino sorprende con enormes cardones, caminos ancestrales, montañas y una gastronomía típica que refleja la identidad de la región.
Qué se puede hacer en Payogasta
Uno de los mayores atractivos de Payogasta es el Parque Nacional Los Cardones, un área protegida donde crecen cactus gigantes que pueden superar los 10 metros de altura. Allí es posible realizar caminatas por senderos rodeados de un paisaje característico del noroeste argentino y observar distintas especies de flora y fauna.
Para quienes disfrutan del turismo aventura, el pueblo ofrece opciones de trekking, recorridos en bicicleta por la Ruta Nacional 40 y excursiones en vehículos 4x4. Muchos de estos caminos siguen antiguas huellas utilizadas por el Imperio Inca, lo que convierte cada recorrido en una experiencia con un importante valor histórico.
Otro de los imperdibles es visitar las orillas del río Calchaquí, un espacio ideal para descansar, compartir un picnic o simplemente contemplar el paisaje. Además, la gastronomía local invita a probar platos tradicionales como el locro, el cabrito, el cordero, el queso de cabra y el reconocido pimentón de la zona.
Si visitás el pueblo durante julio, también podés participar de la Fiesta Provincial del Pimiento, una celebración que reúne productores, artesanos, espectáculos y comidas típicas, mostrando las tradiciones más representativas de la región.
Dónde queda Payogasta
Payogasta se encuentra en el departamento de Cachi, en el oeste de la provincia de Salta, dentro de los Valles Calchaquíes. Está ubicada a unos 140 kilómetros de la ciudad de Salta y rodeada por montañas, valles y extensas planicies que caracterizan a esta parte del norte argentino.
Gracias a su ubicación, suele integrar los recorridos turísticos que incluyen Cachi, la Cuesta del Obispo, el Parque Nacional Los Cardones y otros destinos emblemáticos de la provincia.
Cómo llegar a Payogasta
Desde la ciudad de Salta, la forma más habitual de llegar es tomar la Ruta Nacional 68 hasta El Carril y luego continuar por la Ruta Provincial 33, atravesando la espectacular Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones. Finalmente, el recorrido continúa por la Ruta Nacional 40, que conduce directamente hasta el pueblo.
El viaje demanda alrededor de tres horas y media en automóvil y permite disfrutar de algunos de los paisajes más impresionantes del noroeste argentino. Por su combinación de historia, naturaleza y tradiciones, Payogasta es uno de esos destinos que vale la pena conocer al menos una vez.
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