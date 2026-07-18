Turismo en Salta: el pueblo histórico que continúa con el legado del Imperio Inca

Si visitás el pueblo durante julio, también podés participar de la Fiesta Provincial del Pimiento, una celebración que reúne productores, artesanos, espectáculos y comidas típicas, mostrando las tradiciones más representativas de la región.

Dónde queda Payogasta

Payogasta se encuentra en el departamento de Cachi, en el oeste de la provincia de Salta, dentro de los Valles Calchaquíes. Está ubicada a unos 140 kilómetros de la ciudad de Salta y rodeada por montañas, valles y extensas planicies que caracterizan a esta parte del norte argentino.

Gracias a su ubicación, suele integrar los recorridos turísticos que incluyen Cachi, la Cuesta del Obispo, el Parque Nacional Los Cardones y otros destinos emblemáticos de la provincia.

Cómo llegar a Payogasta

Desde la ciudad de Salta, la forma más habitual de llegar es tomar la Ruta Nacional 68 hasta El Carril y luego continuar por la Ruta Provincial 33, atravesando la espectacular Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones. Finalmente, el recorrido continúa por la Ruta Nacional 40, que conduce directamente hasta el pueblo.

El viaje demanda alrededor de tres horas y media en automóvil y permite disfrutar de algunos de los paisajes más impresionantes del noroeste argentino. Por su combinación de historia, naturaleza y tradiciones, Payogasta es uno de esos destinos que vale la pena conocer al menos una vez.