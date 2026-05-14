Brasil 2026: el destino con fallas geológicas que reúne acantilados y playas en un sólo lugar
Tiene una extensión de 20 kilómetros y se ubica en el estado de Río Grande do Sul. Su mar, naturaleza y acantilados son las principales atracciones. Descubrí qué hacer y cómo llegar.
Sudamérica se consolidó como una región muy elegida por quienes buscan desconectarse y disfrutar de la naturaleza durante las vacaciones. Países como Argentina, Chile y Brasil reciben cada año una gran cantidad de turistas atraídos por sus paisajes y la variedad de experiencias que ofrecen.
En ese contexto, Brasil aparece como uno de los destinos más elegidos, gracias a sus playas, su riqueza cultural, su gastronomía y la calidez de sus habitantes. Dentro de sus opciones más buscadas se encuentra la zona de "Guarita", en el estado de Rio Grande do Sul, que viene ganando popularidad debido a sus playas y acantilados.
Qué se puede hacer en "Guarita"
La playa de "Guarita" es uno de los espacios naturales más destacados del sur de Brasil, donde se combinan acantilados, mar y áreas de conservación. Dentro del parque, se caracteriza por sus aguas tranquilas y claras, lo que la convierte en un lugar ideal para relajarse y disfrutar de la serenidad que ofrece.
En la zona se pueden realizar caminatas por los senderos del parque, recorrer los miradores naturales y contemplar las formaciones rocosas que rodean la costa. También es un sitio muy elegido para el contacto directo con la naturaleza. Además, su cercanía con Argentina la vuelve una alternativa atractiva para escapadas turísticas sin realizar grandes distancias.
Dónde queda "Guarita"
Se ubica en la ciudad de Torres, en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. Forma parte del Parque Estadual da Guarita, un espacio natural protegido que se extiende sobre la costa atlántica y resguarda uno de los paisajes más característicos de la región
Cómo llegar a "Guarita"
Desde Argentina, una de las formas más habituales de llegar es hacerlo en auto rumbo al sur de Brasil, cruzando la frontera por los pasos de Paso de los Libres–Uruguaiana o Bernardo de Irigoyen–Dionísio Cerqueira, y luego continuar el viaje por ruta hasta Torres.
Otra alternativa es tomar un vuelo hasta Porto Alegre y, desde allí, completar el trayecto por tierra en ómnibus o con un auto alquilado. La ciudad de Torres se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros del aeropuerto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario