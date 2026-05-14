Brasil 2026: el destino con fallas geológicas que reúne acantilados y playas en un sólo lugar

Dónde queda "Guarita"

Se ubica en la ciudad de Torres, en el estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil. Forma parte del Parque Estadual da Guarita, un espacio natural protegido que se extiende sobre la costa atlántica y resguarda uno de los paisajes más característicos de la región

Cómo llegar a "Guarita"

Desde Argentina, una de las formas más habituales de llegar es hacerlo en auto rumbo al sur de Brasil, cruzando la frontera por los pasos de Paso de los Libres–Uruguaiana o Bernardo de Irigoyen–Dionísio Cerqueira, y luego continuar el viaje por ruta hasta Torres.

Otra alternativa es tomar un vuelo hasta Porto Alegre y, desde allí, completar el trayecto por tierra en ómnibus o con un auto alquilado. La ciudad de Torres se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros del aeropuerto.