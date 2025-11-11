Cómo son los ejercicios para frenar el deterioro cognitivo y que son beneficiosos para la salud
Un reciente hallazgo científico reveló que una práctica simple y cotidiana podría ayudar a prevenir el deterioro cognitivo y mantener la salud en condiciones.
El mundo del fitness sigue sumando aliados para la salud mental, y uno de ellos requiere apenas seis minutos al día. Con un poco de energía y la intensidad justa, es posible cuidar el cerebro sin pasar horas en el gimnasio ni seguir rutinas complejas.
La ciencia comprobó que esta actividad física simple y accesible puede proteger del deterioro cognitivo y ayudar a retrasar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Sí, existe un deporte ideal para frenar el envejecimiento cerebral y mantener la mente activa por más tiempo.
El deporte perfecto para retrasar el envejecimiento cerebral
Un estudio publicado en The Journal of Physiology por especialistas de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda) confirmó que el ejercicio de alta intensidad tiene un impacto directo en la producción de BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro), una proteína clave para la salud mental y neuronal.
Este componente favorece el crecimiento y la conexión entre las neuronas, potenciando la memoria, la concentración y la resistencia al estrés.
Lo más sorprendente del hallazgo es que solo seis minutos de actividad intensa fueron mucho más efectivos para aumentar los niveles de BDNF que 20 horas de ayuno o largas sesiones de ejercicio cardiovascular. En resumen, con menos tiempo de entrenamiento, se logran mayores beneficios para el cerebro.
Circuito de Air Bike para combatir el envejecimiento cerebral
Se trata del ciclismo, una actividad que, más allá de fortalecer el cuerpo, puede ser un verdadero impulso para la salud mental. Ya sea pedaleando al aire libre, en el camino al trabajo o utilizando una AirBike en el gimnasio, dedicar unos minutos a un entrenamiento intenso puede tener efectos sorprendentes en el cerebro.
Para ponerlo en práctica, el entrenador Andrew Tracey, director de fitness de Men’s Health, propone un mini circuito simple pero desafiante:
- Pedaleá fuerte: quemás 20 calorías en la AirBike a máxima velocidad.
- Sumá fuerza: bajá y hacé 20 levantamientos alternados con una mancuerna.
- Respirá y repetí: agregá 5 calorías y 5 repeticiones por serie, hasta completar 4 rondas, alcanzando un total de 50 calorías y 50 arranques.
Una rutina breve, intensa y efectiva para mantener el cerebro activo y el cuerpo en movimiento.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario