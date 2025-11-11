Cómo son los ejercicios para frenar el deterioro cognitivo y que son beneficiosos para la salud

Circuito de Air Bike para combatir el envejecimiento cerebral

Se trata del ciclismo, una actividad que, más allá de fortalecer el cuerpo, puede ser un verdadero impulso para la salud mental. Ya sea pedaleando al aire libre, en el camino al trabajo o utilizando una AirBike en el gimnasio, dedicar unos minutos a un entrenamiento intenso puede tener efectos sorprendentes en el cerebro.

Para ponerlo en práctica, el entrenador Andrew Tracey, director de fitness de Men’s Health, propone un mini circuito simple pero desafiante:

Pedaleá fuerte: quemás 20 calorías en la AirBike a máxima velocidad.

quemás en la AirBike a máxima velocidad. Sumá fuerza: bajá y hacé 20 levantamientos alternados con una mancuerna.

bajá y hacé con una mancuerna. Respirá y repetí: agregá 5 calorías y 5 repeticiones por serie, hasta completar 4 rondas, alcanzando un total de 50 calorías y 50 arranques.

Embed - What's in your home gym? Andrew Tracey

Una rutina breve, intensa y efectiva para mantener el cerebro activo y el cuerpo en movimiento.