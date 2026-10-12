La enseñanza de Confucio sobre las altas expectativas propias y el distanciamiento del resentimiento.

Interpretación de la máxima del célebre pensador chino

La enseñanza de Confucio adquiere especial interés cuando se aplica a las relaciones personales. Esperar que un amigo, una pareja, un familiar o un compañero de trabajo responda siempre como nosotros haríamos puede generar una diferencia constante entre lo que sucede y lo que consideramos que debería suceder. Esa distancia puede convertirse en frustración y, cuando se mantiene en el tiempo, alimentar el resentimiento.