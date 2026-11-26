Escapada fluvial cerca de Buenos Aires: un destino tranquilo ideal para descansar junto al río
Un lugar donde el paisaje cambia según la época del año y ofrece distintos puntos para sentarse, recorrer y pasar unas horas en contacto con la naturaleza.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Pueblo Esther es una de las localidades santafesinas que se convirtió en una opción para quienes buscan disfrutar de la naturaleza sin hacer grandes distancias. Ubicada a 18 kilómetros al sudeste de Rosario, la ciudad combina paisajes vinculados al río Paraná, espacios verdes, propuestas gastronómicas y distintos lugares para pasar el día o quedarse durante un fin de semana.
Qué se puede hacer en Pueblo Esther
Uno de los principales atractivos de Pueblo Esther es su sector costero. Las barrancas y los balcones naturales permiten observar el río Paraná y las islas, además de disfrutar de caminatas y atardeceres frente al agua.
Para quienes buscan una salida más extensa, Pueblo Esther también cuenta con espacios destinados al descanso y la recreación. El Camping Municipal ofrece sectores verdes, asadores y alternativas de alojamiento, entre ellas bungalows.
El pueblo de Santa Fe rodeado de río, islas y naturaleza (Foto: puebloesther.gob.ar).
Además, la ciudad cuenta con cabañas, departamentos, casas quintas y posadas que permiten convertir la visita en una escapada de fin de semana.
La vida de Pueblo Esther también está vinculada con propuestas ecuestres y actividades para disfrutar en familia. Entre ellas se encuentra La Rinconada, un espacio dedicado a los caballos que nació con la intención de acercar a nenes y adultos a los animales y recuperar algunas tradiciones vinculadas con la vida rural.
El lugar también ofrece actividades de equitación y propuestas al aire libre.
Pueblo Esther cuenta con bares, restaurantes y propuestas gastronómicas que complementan la visita. A esto se suman eventos y actividades organizadas durante el año.
Su ubicación es uno de sus principales atractivos: está lo suficientemente cerca de Rosario como para llegar en poco tiempo, pero ofrece un entorno diferente, marcado por el río, las barrancas, los espacios verdes y las actividades al aire libre.
Donde queda y cómo llegar a Pueblo Esther
La localidad, que ronda los 12.000 habitantes, se encuentra en el departamento Rosario y forma parte del corredor de localidades que se extiende hacia el sur de la provincia de Santa Fe.
Desde Rosario se puede llegar a Pueblo Esther en auto por la Ruta Provincial 21, en un trayecto de aproximadamente 18 kilómetros hacia el sudeste. También se puede acceder mediante las rutas que conectan a la localidad con el resto del corredor sur del Gran Rosario.
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