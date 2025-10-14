La explicación de por qué los vuelos de ida y vuelta siempre son distintos

Los motivos de porqué el viaje de ida en avión y el de vuelta nunca duran igual

Muchos viajeros se sorprenden al notar que los vuelos de ida y vuelta no duran lo mismo, pero el motivo real no tiene nada que ver con la rotación terrestre. La explicación está en un fenómeno atmosférico conocido como corriente en chorro o Jet Stream, un flujo de aire que circula a gran altura y puede superar los 300 km/h en dirección este. Este poderoso viento favorece a los aviones que vuelan de oeste a este, acortando el tiempo de viaje, mientras que los vuelos en sentido contrario suelen tardar más.