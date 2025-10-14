La explicación de por qué los vuelos de ida y vuelta siempre son distintos
Descubrí qué factor clave determina las diferencias en la duración de los vuelos según su dirección. Te contamos todo sobre este nuevo fenómeno.
Quienes suelen viajar en avión habrán notado que no siempre se tarda lo mismo en ir que en volver, incluso cuando se trata del mismo trayecto. Esta diferencia, que puede pasar desapercibida en vuelos cortos, se vuelve mucho más evidente en los de larga distancia.
En rutas intercontinentales, como la que une Madrid con Nueva York, el tiempo de vuelo puede variar hasta una hora, lo que despierta la curiosidad de muchos pasajeros que se preguntan a qué se debe esta diferencia.
Los motivos de porqué el viaje de ida en avión y el de vuelta nunca duran igual
Muchos viajeros se sorprenden al notar que los vuelos de ida y vuelta no duran lo mismo, pero el motivo real no tiene nada que ver con la rotación terrestre. La explicación está en un fenómeno atmosférico conocido como corriente en chorro o Jet Stream, un flujo de aire que circula a gran altura y puede superar los 300 km/h en dirección este. Este poderoso viento favorece a los aviones que vuelan de oeste a este, acortando el tiempo de viaje, mientras que los vuelos en sentido contrario suelen tardar más.
Según los especialistas, aprovechar estas corrientes permite ahorrar combustible y reducir tiempos de vuelo, aunque no siempre es posible hacerlo, ya que su intensidad y ubicación cambian constantemente debido a factores climáticos y restricciones del espacio aéreo. Por eso, la duración de un vuelo nunca es exacta y puede variar incluso de una semana a otra.
Sin embargo, no todo son beneficios. Volar dentro o cerca de la corriente de chorro puede generar turbulencias, producto del choque entre masas de aire con diferentes temperaturas y velocidades. Aunque suelen incomodar a los pasajeros, los pilotos aseguran que no representan peligro alguno para la seguridad. Por eso, siempre conviene prestar atención a las indicaciones del comandante y entender que estas variaciones en el tiempo de vuelo forman parte natural de la dinámica del cielo.
