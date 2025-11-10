La forma casera de reutilizar las botellas limpiándolas y dejándolas como nuevas

Embed - Gastón Williams en Instagram: "Limpiás tus botellas? Parece que no pero se ensucian y una limpieza regular es clave! Te dejo tres opciones: Agua, sal gruesa (un buen puñado) y una gota de detergente. Es una técnica súper amigable con el medio ambiente. La única contra: si es mucha suciedad quizás tengas que repetir el proceso si es que la sal se disolvió Con un puñado de arroz, maíz, lentejas o lo que tengas que haga fricción Con yerba usada Antes de descartarla dale un uso más! ! Sarro en termo y pava? Partes iguales de vinagre blanco y agua caliente. En ambos casos podés dejar reposar unos minutos, unas horas o toda la noche según la gravedad del asunto Si no te gusta el vinagre, podés reemplazarlo por un limón en trocitos Y así lo colocás en el termo o en la pava y lo hacés hervir. El ácido cítrico también ayuda a combatir la cal ! Si tu termo tiene mucho sarro, después de dejarlo reposar toda la noche eliminá el líquido, rellená con agua limpia y un puñado de arroz para agitar y que ayude a disolver sedimentos que requieran un poquito de fricción ! Limpiás tus botellas? Cada cuánto lo hacés? ! #casa #limpieza #limpiezaprofunda #hacks #lifehacks #limpio #botellas #sarro #cal"

