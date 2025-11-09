Chau al mal olor: el secreto casero de dejar un algodón con sal gruesa en el armario
Un truco casero con algodón y sal gruesa puede mantener los armarios limpios, sin humedad ni olores, y sin gastar un peso.
El truco casero con algodón y sal gruesa se volvió una de las soluciones más prácticas y económicas para mantener los espacios limpios y frescos. Estos dos elementos básicos del hogar tienen múltiples usos: el algodón resulta ideal para la limpieza y el cuidado personal, mientras que la sal gruesa es infalible para conservar alimentos y eliminar la humedad.
Combinados, logran un efecto poderoso que reemplaza a muchos productos industriales. Con este método sencillo y natural, se puede mejorar la higiene del hogar sin gastar de más ni recurrir a químicos, aprovechando al máximo lo que ya tenemos en casa.
Cómo eliminar los malos olores con algodón y sal
Un truco casero con algodón y sal gruesa se volvió tendencia en TikTok, donde una cuenta con más de 37 mil seguidores comparte a diario consejos para el hogar y tips de ahorro. En uno de sus videos más virales, mostró un método sencillo y económico para eliminar los malos olores del armario usando materiales que cualquiera tiene en casa.
Lejos de limitarse a sus usos más comunes, la combinación de algodón y sal gruesa funciona como un difusor natural que, además de perfumar, ayuda a evitar la formación de moho. Este problema es frecuente en los armarios debido a la falta de ventilación y a que la madera tiende a retener la humedad, lo que genera hongos y olores desagradables.
Para aplicar este truco casero, solo se necesitan algunos elementos adicionales: un recipiente de plástico con tapa, bicarbonato de sodio, vinagre de alcohol y una esencia líquida o suavizante para telas. El paso a paso es simple: colocar un trozo de algodón dentro del recipiente, añadir dos cucharadas de sal gruesa, una de bicarbonato y una de vinagre.
Luego, incorporar unas gotas de esencia o suavizante para dar aroma, y opcionalmente, clavos de olor para repeler insectos.
Finalmente, se perfora la tapa del recipiente —como si fuera un colador— y se lo ubica dentro del armario. En pocos días, el ambiente se mantiene seco, fresco y libre de olores. Esta técnica, que aprovecha ingredientes cotidianos, se convirtió en una de las favoritas entre quienes buscan soluciones naturales para el mantenimiento del hogar sin gastar de más ni usar químicos agresivos.
