Memes y reacciones por el triunfo de Boca ante River en el Superclásico

Los clasificados confirmados y los cupos en juego

Hasta el momento, hay cuatro equipos argentinos con boleto asegurado para la Libertadores 2026:

Platense , campeón del Torneo Apertura.

Independiente Rivadavia , campeón de la Copa Argentina.

Rosario Central , líder de la tabla anual con 66 puntos.

Boca, segundo en la tabla anual con 59 puntos

Los otros dos cupos se definirán de la siguiente manera:

El campeón del Clausura .

El tercero de la tabla anual, que hoy es River (52), pero que puede ser superado al finalizar la jornada.

A esto se suma la posibilidad de que Lanús, si gana la Copa Sudamericana, también ingrese automáticamente al certamen continental.