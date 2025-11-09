Memes y reacciones por el triunfo de Boca ante River en el Superclásico
El Xeneize se quedó con el Superclásico tras vencer al Millonario por 2-0 y los hinchas estallaron con el resultado.
Este domingo, Boca recibió a River, en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. El Xeneize se quedó con el Superclásico tras imponerse por 2-0 ante el Millonario, en un partido cargado de polémicas.
La actuación del equipo de Marcelo Gallardo no fue la mejor y cometió varios errores, que los dirigidos por Úbeda aprovecharon y no dudaron en cambiar por gol, lo que hizo que se queden con tres puntos más que importantes.
Como suele ocurrir, las redes sociales estallaron. Antes, durante y después del clásico, los usuarios comenzaron a hacer diferentes memes al respecto y muchos de ellos se volvieron virales.
Memes y reacciones por el triunfo de Boca ante River
Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026
El 2-0 sufrido ante Boca complicó seriamente el panorama de River en la tabla anual. Con solo dos fechas por jugar, el equipo de Marcelo Gallardo sigue en puestos de repechaje a la Copa Libertadores 2026, aunque podría ser superado si Argentinos Juniors o Deportivo Riestra ganan sus partidos. El Millonario ya no puede alcanzar al Xeneize, que aseguró su participación en la competencia internacional.
River quedó obligado a ganar y mirar otros resultados
La derrota en el Superclásico dejó al Millonario sin margen de error. Boca le sacó siete puntos y aseguró su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que River apenas conserva el último cupo de repechaje (Fase 2) con 52 unidades en la tabla anual. Sin embargo, ese lugar está en riesgo: si Argentinos Juniors o Deportivo Riestra ganan este lunes, el conjunto de Núñez caerá a zona de Copa Sudamericana. El Bicho recibirá a Belgrano, mientras que el Malevo hará lo propio ante Independiente.
Los clasificados confirmados y los cupos en juego
Hasta el momento, hay cuatro equipos argentinos con boleto asegurado para la Libertadores 2026:
-
Platense, campeón del Torneo Apertura.
Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina.
Rosario Central, líder de la tabla anual con 66 puntos.
- Boca, segundo en la tabla anual con 59 puntos
Los otros dos cupos se definirán de la siguiente manera:
-
El campeón del Clausura.
El tercero de la tabla anual, que hoy es River (52), pero que puede ser superado al finalizar la jornada.
A esto se suma la posibilidad de que Lanús, si gana la Copa Sudamericana, también ingrese automáticamente al certamen continental.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario