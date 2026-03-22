La IA destacó cuáles son las mejores cinco inteligencias artificiales

Perplexity AI

Perplexity AI Perplexity siempre cita las fuentes de la información, aportando claridad y transparencia.

Su valor diferencial es la transparencia: siempre cita las fuentes de la información, lo que lo hace perfecto para investigación rápida y verificación de datos. No está pensado para largas conversaciones o creatividad, sino para ofrecer información confiable y rastreable.

Copilot (Microsoft)

Copilot Copilot está integrado con Microsoft 365.

Integrado con Microsoft 365, es muy útil para programación, automatización y tareas corporativas. Su rendimiento es más eficiente dentro del ecosistema Microsoft, ofreciendo soluciones concretas para desarrolladores y equipos de trabajo.