Escapada por Buenos Aires: el pueblo con calles tranquilas y casas bajas de arquitectura tradicional

El pueblo también ofrece recorridos que rescatan relatos religiosos y caminos históricos, perfecto para pasar un día entero recorriéndolos con tranquilidad y conocer la herencia del lugar.

La antigua estación ferroviaria es otro punto atractivo. Aunque el tren dejó de funcionar hace décadas, la infraestructura se mantiene para mostrar la clave del crecimiento del pueblo. Los galpones, los viejos almacenes y los andenes conservan ese aire nostálgico que es perfecto para sacar las mejores fotos.

Las Marianas Cartel

Si bien no es de los lugares más conocidos, Las Marianas mantiene un perfil sereno y auténtico. La localidad cuenta con una gran cercanía entre vecinos, quienes valoran las costumbres y mantienen una fuerte conexión con la vida de campo.

Además, el pueblo ganó notoriedad cuando el músico León Gieco eligió sus paisajes como escenario para uno de sus videoclips más recordados. Pero la relación entre el artista y la comunidad fue más allá de una grabación. La calidez de los habitantes generó un lazo especial y dio lugar a acciones solidarias que todavía forman parte de la memoria colectiva del pueblo.

Dónde queda Las Marianas

Las Marianas es una pequeña localidad rural ubicada en el partido de Navarro, dentro de la provincia de Buenos Aires. Con 500 habitantes, este pueblo conserva la esencia de los antiguos parajes bonaerenses gracias a sus calles tranquilas, las casas bajas de arquitectura tradicional, los jardines amplios y el silencio del campo.

Cómo llegar a Las Marianas

El trayecto hacia Las Marianas desde la Ciudad de Buenos Aires puede hacerse en auto en aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito y del estado del camino.

La ruta más habitual es tomar la Ruta Nacional 5 o la Ruta Provincial 47 hasta la ciudad de Navarro. Se accede a un camino que lleva directamente al pueblo. Ese tramo final incluye alrededor de 15 kilómetros de tierra y es parte del encanto del viaje, ya que funciona como una barrera natural que preserva la tranquilidad del lugar y mantiene alejado el movimiento turístico excesivo.