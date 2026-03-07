La IA recomendó una de las playas de Uruguay: a dónde ir

Cuál es la mejor playa de Uruguay para visitar según la inteligencia artificial

La playa que aparece con mayor regularidad en los primeros puestos es Playa Brava, ubicada en Punta del Este. El sistema la destaca por su amplia extensión de arena, el intenso oleaje del Atlántico y su imagen emblemática, asociada a la escultura La Mano, convertida en símbolo internacional del balneario.