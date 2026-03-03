Revelaciones IA: este es el barrio de Buenos Aires con mejor calidad de vida

shopping Portal Palermo

Dentro de ese esquema, Palermo logró destacarse por su equilibrio entre dinamismo y comodidad. La amplitud de los Bosques de Palermo, la variedad de bares y restaurantes, la conectividad con distintos puntos de la ciudad y la posibilidad de combinar vida urbana con actividades al aire libre lo convierten en una de las zonas más completas de la Ciudad de Buenos Aires.