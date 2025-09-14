Turismo en Brasil: el pueblo con casas coloridas que es un paraíso escondido

Embed - O QUE FAZER em PIRENÓPOLIS? Preços, restaurantes, tour e como chegar à cidade 9/60 - #Brasil60

Dónde queda Pirenópolis

Pirenópolis, en Goiás y a 150 km de Brasilia, combina acceso fácil con un entorno natural único. Ubicado en el cerrado brasileño, destaca por su vegetación, montañas y ríos, que contrastan con la arquitectura colonial de su casco histórico, ofreciendo un destino ideal para quienes buscan naturaleza y cultura en el centro de Brasil.

Cómo llegar a Pirenópolis

La manera más directa de llegar a Pirenópolis es desde Brasilia, con aeropuerto internacional, tomando un micro o vehículo particular en un viaje de unas dos horas. Otra opción es partir desde Goiânia, a 120 km. Las rutas en buen estado aseguran un traslado cómodo, y muchos turistas alquilan un auto para explorar también otros pueblos cercanos, disfrutando del turismo en Brasil y descubriendo la riqueza cultural y natural del interior del país.