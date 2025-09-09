Ricardo Darín será abuelo: Úrsula Corberó y el Chino Darín están esperando su primer hijo
Los actores compartieron en sus cuentas de Instagram la emocionante noticia y enloquecieron a todos sus fanáticos. Los detalles del anuncio.
El mundo del espectáculo se revolucionó este martes con una noticia llena de alegría: Úrsula Corberó y El Chino Darín esperan su primer hijo. La actriz española, de 36 años, compartió la feliz noticia en sus redes sociales con una tierna foto de su panza y una divertida descripción: “Esto no es IA”. Rápidamente, la publicación se llenó de likes y comentarios de felicitaciones de amigos, colegas y seguidores de todo el mundo.
Por su parte, el actor argentino no se quedó atrás y replicó el anuncio en sus stories de Instagram, donde expresó su emoción con un sinfín de emojis, demostrando la enorme felicidad que siente por este gran momento que está viviendo con su pareja.
La noticia que revolucionó a los famosos
La noticia del embarazo se convirtió en tendencia en las redes sociales, y la publicación se llenó de mensajes de amor y buenos deseos. Figuras del espectáculo argentino como Emilia Mernes, Cale Ruggeri, Vera Spinetta, Matías Martín, Belén Negro y Leticia Siciliani se sumaron a la celebración. También hubo saludos de colegas internacionales como los actores de la serie Élite, Arón Piper y Manu Ríos, y el de su compañero de La Casa de Papel, Pedro Alonso, quien escribió: “Todo el amorcito del mundo para vosotros”. Incluso la cantante Camila Cabello se sumó a las felicitaciones.
La emoción no se limitó a los famosos. Florencia Bas, la madre de El Chino, reaccionó al anuncio con una efusiva declaración: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres!! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad! ¡Felicidades para ustedes y para mí jajajaa!! Lo bella que estás”. Sin duda, la noticia fue recibida con gran entusiasmo por la familia, amigos y la comunidad artística que admira a la pareja.
Nota en desarrollo.-
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario