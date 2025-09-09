Ricardo Darín será abuelo: Úrsula Corberó y el Chino Darín están esperando su primer hijo

La noticia que revolucionó a los famosos

La noticia del embarazo se convirtió en tendencia en las redes sociales, y la publicación se llenó de mensajes de amor y buenos deseos. Figuras del espectáculo argentino como Emilia Mernes, Cale Ruggeri, Vera Spinetta, Matías Martín, Belén Negro y Leticia Siciliani se sumaron a la celebración. También hubo saludos de colegas internacionales como los actores de la serie Élite, Arón Piper y Manu Ríos, y el de su compañero de La Casa de Papel, Pedro Alonso, quien escribió: “Todo el amorcito del mundo para vosotros”. Incluso la cantante Camila Cabello se sumó a las felicitaciones.