La IA reveló cómo sería un gobierno de la inteligencia artificial.

“El futuro del gobierno es inteligente, eficiente, proactivo y profundamente conectado a las necesidades de sus ciudadanos”, resumió Nasi Jazayeri, directivo de Salesforce. Con tecnologías como Agentforce, el germen de un gobierno de la IA ya está presente: un Estado que combina inteligencia artificial y criterio humano para brindar servicios más rápidos, transparentes y accesibles.