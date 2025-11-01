La manera de hacer la mejor salsa de tomate con pocos ingredientes
Descubrí cómo potenciar el sabor de tu salsa de tomate para pizza y pasta con los consejos de expertos culinarios.
Un truco casero para mejorar tus recetas italianas es preparar una salsa de tomate fresca, perfecta para pizza y pasta. Aunque parece simple, lograr una marinara auténtica requiere atención a los detalles, como la frescura de los ingredientes, que varios chefs consideran clave para un sabor verdadero y equilibrado.
La elección de condimentos también marca la diferencia: es mejor usar albahaca fresca en lugar de seca y ajo natural en lugar de en polvo para potenciar el aroma y sabor. Evitar ingredientes que alteren la acidez o sumen demasiada sal o picor, como el vino o las anchoas, garantiza una salsa suave y deliciosa. Con estos consejos, tu salsa de tomate casera elevará cualquier plato italiano.
El truco de la salsa perfecta
Preparar una salsa de tomate casera deliciosa y versátil es más sencillo de lo que parece. Con ingredientes frescos, control de acidez y sabores equilibrados, podés usarla en pizzas, pastas o como base para otros platos italianos, logrando un sabor mediterráneo auténtico y adaptable a tu gusto. Paso a paso para una salsa de tomate casera:
- Elegir tomates frescos: Siempre preferí tomates maduros, jugosos y de buena calidad. Son la base de una salsa sabrosa y natural.
- Preparar los ingredientes: Picá finamente ajo y cebolla (si la usás). Tené a mano aceite de oliva extra virgen y, si querés, algunas hierbas frescas como albahaca o orégano.
- Saltear los aromáticos: En una sartén grande, calentá un poco de aceite de oliva y dorá suavemente el ajo y la cebolla hasta que estén transparentes.
- Agregar los tomates: Incorporá los tomates picados o triturados y mezclá bien.
- Controlar la acidez: Cociná a fuego medio-bajo y probá el sabor. Si el tomate está muy ácido, podés añadir una pizca de azúcar para equilibrar.
- Agregar hierbas y condimentos: Sumá albahaca fresca, orégano u otras hierbas al final de la cocción para conservar sus aromas. Evitá ajo en polvo o hierbas secas que puedan opacar el sabor natural del tomate.
- Cocinar a fuego lento: Dejá que la salsa se cocine lentamente durante 15-25 minutos, removiendo de vez en cuando hasta alcanzar la consistencia deseada.
- Ajustar sabor y textura: Probá la salsa y corregí con sal, pimienta o un chorrito de aceite de oliva.
- Listo para usar: La salsa ya está lista para acompañar pizzas, pastas o cualquier plato que requiera un toque casero y mediterráneo.
