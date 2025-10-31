Repudiable tuit de Fernando Iglesias para criticar a Axel Kicillof: su burla a los discapacitados
El diputado del PRO, aliado al Gobierno, intentó fustigar al gobernador de la provincia de Buenos Aires y fue ferozmente atacado por sus palabras.
Más allá de que, finalmente, Javier Milei tuvo su tan ansiada foto con la mayoría de los gobernadores del país, lo más comentado de la jornada de este jueves fue la ausencia de Axel Kicillof, dispuesta por el propio presidente, que consideró innecesario convocar al gobernador de la provincia de Buenos Aires que es, sin dudas, la más poblada de la Argentina.
En este sentido, el mandatario provincial habló en Radio 10 con Jorge Rial sobre la exclusión que el Gobierno hizo sobre él y otros tres líderes de provincias: Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Kicillof fue claro al decir que lamentaba esto, dado que él hubiera asistido de haber sido invitado.
Tras ello, Fernando Iglesias sorprendió a los internautas de X en la mañana de este viernes con un repudiable tuit que fue ferozmente criticado: "No te preocupes, Axel. A vos te van a llamar para la reunión de gobernadores con capacidades diferentes", escribió el diputado del PRO y, por supuesto, aliado al Gobierno libertario.
La respuesta en redes sociales al tuit de Iglesias
Como era de esperarse, los usuarios de X no dejaron pasar el insólito tuit del legislador y lo liquidaron: "Un diputado que vive del Estado y se burla de personas con discapacidad. No sé si da más vergüenza su comentario o su cara de póster del fracaso evolutivo", le contestó un internauta.
Otro, en tanto, le respondió: "Diputados que cobran de la nuestra burlándose de las personas con capacidades diferentes. No te creas tan impune Fer, tené cuidado con escupir para arriba porque tarde o temprano todo vuelve".
Por su parte, una mujer escribió: "Si tener capacidades diferentes significa no parecerse a usted, entonces Kicillof está perfectamente calificado. Las capacidades diferentes no te hacen menos. Te hacen único. Y muchas veces, más humano".
Además de estos comentarios, hubo muchos otros repudiando la burla del diputado a las personas con discapacidad.
