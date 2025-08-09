La IA reveló cómo sería una versión actual del clásico Torino

Según la IA, el nuevo auto nacional debería orientarse a un segmento premium, similar a modelos tridente alemán. La propuesta apunta a una pieza de ingeniería capaz de posicionarse como símbolo de excelencia argentina en el mercado global. La IA sugirió un nombre emblemático para este proyecto: "Cóndor", en alusión a una de las especies más imponentes de la región andina.