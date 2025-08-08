El informe de la IA que detalla los 40 empleos que están en riesgo de desaparecer
Un nuevo estudio encendió las alarmas sobre el futuro laboral en plena era digital. La IA avanza a un ritmo que podría dejar a millones de personas sin empleo en pocos años.
La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad que ya está transformando el mundo laboral. Desde la automatización de procesos hasta la creación de herramientas capaces de escribir, programar y atender clientes, cada vez más tareas humanas pueden ser replicadas por máquinas inteligentes.
Un reciente informe de Microsoft Research reveló un listado de 40 profesiones que corren el mayor riesgo de ser reemplazadas total o parcialmente por la IA. El análisis se centró en la capacidad de estas tecnologías para asumir funciones humanas, especialmente en áreas que requieren procesamiento de lenguaje natural, análisis de datos y ejecución de tareas repetitivas.
Si bien el informe no busca generar pánico, sí plantea la necesidad urgente de que trabajadores y empresas se adapten a este nuevo escenario. La clave estará en desarrollar habilidades complementarias a la inteligencia artificial, como la creatividad, la toma de decisiones estratégicas y la gestión de relaciones humanas.
Los empleos que están en riesgo de desaparecer, según la IA
De acuerdo con el estudio, estas son las 40 profesiones más vulnerables a la automatización:
-
Intérpretes y traductores
Historiadores
Asistentes de pasajeros
Comerciales de servicios
Escritores y autores
Agentes de atención al cliente
Programadores de herramientas CNC
Operadores telefónicos
Agentes de viajes
Locutores de radio y presentadores
Administrativos de bolsa y mercado financiero
Educadores en gestión agrícola y doméstica
Teleoperadores (telemarketing)
Conserjes de hotel
Científicos políticos
Periodistas y reporteros
Matemáticos
Redactores técnicos
Correctores de estilo
Recepcionistas en restaurantes y eventos
Editores de textos
Profesores de empresa
Especialistas en relaciones públicas
Demostradores y promotores de productos
Agentes de ventas publicitarias
Administrativos de nuevas cuentas
Asistentes estadísticos
Agentes de alquiler y mostradores
Científicos de datos
Asesores financieros personales
Archiveros
Profesores de economía
Desarrolladores web
Analistas de gestión empresarial
Geógrafos
Modelos profesionales
Analistas de mercado
Operadores de telecomunicaciones de emergencia
Telefonistas
Profesores de biblioteconomía
Aunque estos empleos podrían verse modificados o reducidos, el avance de la IA también abre la puerta a nuevas oportunidades para quienes se capaciten y aprendan a trabajar junto a la tecnología. La adaptabilidad será, sin dudas, la habilidad más valiosa del futuro.
