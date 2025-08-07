Las 10 palabras que más repiten las personas "menos inteligentes", según la inteligencia artificial
El lenguaje que usamos puede decir mucho más de lo que pensamos. Un reciente análisis de la IA reveló que ciertas expresiones podrían ser un indicio de ser menos inteligente.
Con el avance de la inteligencia artificial, los sistemas pueden detectar patrones lingüísticos que antes pasaban inadvertidos. Uno de los hallazgos más curiosos está relacionado con las palabras y muletillas que se usan con mayor frecuencia. Según un estudio, ciertos términos aparecen repetidamente en personas con bajos niveles de razonamiento lógico o escasa capacidad para el pensamiento abstracto.
Los investigadores aclaran que esto no significa que usar una de estas palabras sea sinónimo de poca inteligencia. Sin embargo, su uso constante y sin contexto puede reflejar una tendencia a simplificar, exagerar o generalizar las ideas, en lugar de argumentarlas con mayor profundidad. Esta característica, según el análisis, suele estar asociada a un vocabulario limitado y a la ausencia de recursos expresivos más variados.
El informe también resalta que las personas con mayor coeficiente intelectual tienden a optar por un lenguaje más preciso y diverso, utilizando frases que muestran pensamiento crítico y capacidad de análisis. Esto no solo enriquece la comunicación, sino que también permite transmitir ideas complejas con mayor claridad.
Las palabras que más repiten las personas poco inteligentes, según la IA
Según este relevamiento, las 10 expresiones más recurrentes en los discursos de personas con bajo rendimiento intelectual son:
Siempre
Nunca
Obvio
Todos
Nadie
Cero
Re
Literal
Tipo
Posta
La mayoría son términos que transmiten absolutismo o exageración, algo que, para la IA, puede indicar una forma de comunicación poco matizada. También aparecen muletillas y expresiones coloquiales que no aportan contenido real a la conversación, dificultando un diálogo fluido y enriquecedor.
