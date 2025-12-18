Descubrí Uruguay en 2026: los destinos rurales para conocer con detalle su cultura y paisajes

Ubicado en la desembocadura del río Santa Lucía, el lugar combina historia y naturaleza: su puerto y pista de regatas atraen a quienes practican deportes acuáticos, mientras que los Humedales de Santa Lucía y el Parque Lecocq son perfectos para relajarse en medio de su fauna y flora.

Otro de sus grandes símbolos es el puente de la Barra de Santa Lucía, inaugurado en 1925 para el transporte de carne en tranvía, considerado uno de los íconos históricos más relevantes del país.

Aiguá

Aiguá

Aiguá se ubica en el departamento de Maldonado y un pueblo centenario que combina historia, arquitectura tradicional y un entorno sereno. Su calma y el cuidado de su casco histórico lo convierten en un destino ideal para quienes quieren sumergirse en las raíces y costumbres locales.

El origen de la localidad se remonta al siglo XIX, gracias a la donación de tierras de Doña Margarita Muñiz. Entre sus construcciones más destacadas se encuentran la Capilla San Antonio y el Solar de Margarita Muñiz, reconstruido como homenaje a la fundadora del pueblo.