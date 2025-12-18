Descubrí Uruguay en 2026: los destinos rurales para conocer con detalle su cultura y paisajes
Perfectos para descansar en familia, estos sitios se presentan como la opción más conveniente para el verano. Los detalles en la nota.
Sudamérica es un continente que sobresale por su diversidad de paisajes y culturas, ofreciendo destinos que combinan naturaleza, historia y serenidad apreciada por los turistas. Si bien cualquier rincón es perfecto para sumergirse en sus tradiciones y descansar durante las vacaciones, Uruguay se presenta como la opción más conveniente durante el verano.
Más allá de los clásicos atractivos de Brasil y Argentina, Uruguay también deslumbra con su encanto. Sus ciudades, cargadas de historia y sabor, vibran al compás de los grandes epicentros sudamericano. 19 de Abril, Santiago Vázquez y Aiguá, por ejemplo, mantienen viva la esencia del país charrúa.
19 de abril, Uruguay
19 de Abril se encuentra entre Rocha y Castillos y llama la atención por su fuerte conexión con el arte y historia. Con apenas unos 200 habitantes, conserva edificaciones y rincones que transportan a los visitantes al pasado, mostrando la esencia de su identidad.
Uno de sus atractivos es la galería al aire libre ChafaloteArte, donde artistas locales y visitantes exponen sus obras. Ubicada a la vera del Arroyo Chafalote, esta combinación de arte y paisaje ofrece una experiencia única, que mezcla creatividad, historia y naturaleza en un mismo sitio.
Santiago Vázquez
Santiago Vázquez, a solo 22 kilómetros de Montevideo, es el último pueblo de la capital uruguaya y está estrechamente vinculado al cantautor Alfredo Zitarrosa, cuya casa fue reconocida como Patrimonio Nacional.
Ubicado en la desembocadura del río Santa Lucía, el lugar combina historia y naturaleza: su puerto y pista de regatas atraen a quienes practican deportes acuáticos, mientras que los Humedales de Santa Lucía y el Parque Lecocq son perfectos para relajarse en medio de su fauna y flora.
Otro de sus grandes símbolos es el puente de la Barra de Santa Lucía, inaugurado en 1925 para el transporte de carne en tranvía, considerado uno de los íconos históricos más relevantes del país.
Aiguá
Aiguá se ubica en el departamento de Maldonado y un pueblo centenario que combina historia, arquitectura tradicional y un entorno sereno. Su calma y el cuidado de su casco histórico lo convierten en un destino ideal para quienes quieren sumergirse en las raíces y costumbres locales.
El origen de la localidad se remonta al siglo XIX, gracias a la donación de tierras de Doña Margarita Muñiz. Entre sus construcciones más destacadas se encuentran la Capilla San Antonio y el Solar de Margarita Muñiz, reconstruido como homenaje a la fundadora del pueblo.
