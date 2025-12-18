Escapadas por Argentina: el pueblo con una capilla llamativa y mucha actividad rural

La mujer del difunto se entristeció mucho por lo ocurrido, por eso mandó a sus albañiles a construir una enorme iglesia en nombre de su marido. Además, se levantó un anexo parroquial, una escuela y un pequeño cementerio con los nichos de los familiares ya fallecidos. Después de algunos años, la señora de Aristizábal falleció y fue enterrada junto con el hombre en el lugar. Antes de partir, la dueña había dejado la orden a sus seres queridos de que cuiden cada uno de los puntos de la casa, pero esto no fue cumplido.

A consecuencia de las aguas, los cuerpos de Eustaquio y Micaela, que yacían en aquel lugar, debieron ser rescatados y los trasladaron al cementerio de Coronel Vidal. Desde ese entonces, los vecinos y turistas que pasan por la Ruta dos, aseguran haber escuchado desde voces, ruidos extraños, luces dentro de la iglesia y hasta algunos confiesan que vieron las figuras de la pareja a la vera del camino. Los vecinos aseguran que hay actividad paranormal.

El principal atractivo de Vivoratá es la tranquilidad y la naturaleza que rodea a la zona urbana del pueblo. En sus calles se pueden encontrar espacios verdes donde se puede disfrutar del aire libre y el silencio. Asimismo, en los alrededores del arroyo, se puede pasar un día de campo y se pueden realizar distintas actividades rurales como visitar las viejas pulperías.

Este pueblo también es conocido por ser sede de la Fiesta Provincial del Costillar. Este evento se desarrolla durante 3 días de enero y el principal objetivo es reunirse festejar las tradiciones gastronómicas y musicales de nuestro país.

Dónde queda Vivoratá

Este destino queda a 378 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires (4 horas en vehículo) y poca distancia de los principales centros turísticos de la Costa Atlántica como Mar del Plata.

Cómo llegar a Vivoratá

El viaje hasta allí es muy fácil y directo, debido a que hay que salir de Capital Federal por la Autopista Ricardo Balbín y empalmar con la Ruta Provincial 2. Conducir por dicho camino hasta el kilómetro 366,5 donde se encuentra la entrada del paraje.