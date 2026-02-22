La inteligencia artificial definió cuál es la mejor empanada argentina
La inteligencia artificial de OpenAI zanjó un clásico debate bien argentino: cuál es la empanada más rica entre las variedades tradicionales del país.
La inteligencia artificial puso el foco en uno de los íconos de la cocina argentina: las empanadas, una preparación tradicional que atraviesa todo el país con recetas y sabores propios de cada región. La enorme variedad de rellenos alimenta desde siempre el debate sobre cuál es la más rica, una discusión histórica que ahora tuvo un giro inesperado tras el análisis realizado por la IA de OpenAI.
Según la inteligencia artificial, la mejor empanada argentina es la salteña, famosa por su masa más gruesa y un relleno jugoso que combina carne, papa, cebolla, aceitunas, huevo duro y, en algunas versiones, pasas de uva. La IA destacó que el equilibrio entre sabores dulces y salados es lo que le da un perfil distintivo dentro de las empanadas regionales del país.
El sistema también ubicó a la empanada de humita entre las más representativas, preparada con choclo, queso y especias, a veces con salsa blanca según la receta. En cambio, la inteligencia artificial señaló que la empanada de pollo es la más popular en Argentina, aunque no la más sabrosa. Más allá de cualquier ranking tecnológico, cada provincia y cada familia mantiene su propia fórmula para lograr la empanada casera ideal, mientras que locales de todo el país siguen innovando con versiones clásicas y otras más modernas..
Dentro del mundo de las empanadas argentinas, la inteligencia artificial eligió a la salteña como la mejor, en parte por sus diferencias con otras variantes como la tucumana. Las empanadas salteñas se destacan por su tamaño chico y su relleno jugoso con carne cortada a cuchillo, papa, cebolla, huevo y especias, todo rehogado en grasa de pella. Luego se hornean en barro o se fríen, logrando un sabor intenso típico de la cocina regional.
Las empanadas tucumanas, por su lado, tienen un relleno más centrado en la carne, sin papa, aceitunas ni pasas. Llevan carne cortada a cuchillo, huevo y cebolla, y se cocinan a temperatura media para que la masa y el interior queden en su punto justo. Esa técnica cuidadosa es parte de la identidad de la gastronomía tucumana.
Un rasgo clave de esta variante es el uso de matambre vacuno, que aporta textura y sabor distintivos dentro de las empanadas regionales del país. Este detalle refleja la riqueza de la cocina argentina y explica por qué ambas versiones siguen siendo emblemas, más allá de que la inteligencia artificial haya señalado a la salteña como la mejor.
