La inteligencia artificial definió cuál es la mejor empanada argentina

El sistema también ubicó a la empanada de humita entre las más representativas, preparada con choclo, queso y especias, a veces con salsa blanca según la receta. En cambio, la inteligencia artificial señaló que la empanada de pollo es la más popular en Argentina, aunque no la más sabrosa. Más allá de cualquier ranking tecnológico, cada provincia y cada familia mantiene su propia fórmula para lograr la empanada casera ideal, mientras que locales de todo el país siguen innovando con versiones clásicas y otras más modernas..