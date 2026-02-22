Conmovedor: la primera foto de Bastian internado en Buenos Aires

bastian

Operaron por novena vez a Bastian Jerez y la Justicia citó a declarar a su madre

Bastian Jerez, el nene de ocho años que lleva cinco semanas de lenta recuperación tras sobrevivir a un choque en La Frontera de Pinamar, fue operado este miércoles por novena vez desde el episodio, informó su madre a través de las redes sociales.

"Hoy Basti ingresa de a quirófano de nuevo. Les pido si lo pueden poner en sus oraciones. Sanidad para Bastián Valentino Jerez, señor. Amén", expresó en su perfil de Instagram Macarena Collantes, la madre del nene.

Una tía de Bastian Jerez también expresó sus deseos en la misma red social: "Enviemos luz y fuerza que todavía nos necesita mucho. Sobrino, sos el niño más fuerte del mundo. Dios, tu familia y toda Argentina está con vos. Nunca estás solo".

Mientras tanto, el fiscal bonaerense Sergio García citó a declarar el 3 de marzo a Macarena Collantes para que dé detalles en el marco de la investigación que sigue en curso por el accidente ocurrido el 13 de enero pasado en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar.

Así lo confirmó el abogado Fernando Burlando, que representa a la familia del nene.

Cómo fue el accidente de Bastian Jerez en Pinamar

Eran poco más de las 20 del 13 de enero cuando se produjo el choque entre una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV en el que viajaba el nene con su padre y una mujer al volante.

Hasta la fecha están imputados por el delito de lesiones culposas agravadas tanto Manuel Molinari, conductor de la Amarok, como Noamí Quirós, que manejaba el UTV; y también Maximiliano Jerez, padre del nene.

Tras el choque en los médanos de Pinamar Bastian Jerez fue trasladado de urgencia al sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata y desde ahí, casi un mes más tarde, fue derivado al Hospital Italiano de San Justo para continuar su recuperación más cerca de su núcleo familiar.