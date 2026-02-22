Furor por un supermercado gratuito: regala huevos, pan, frutas y papel higiénico a miles de personas
Miles de personas hicieron horas de fila para llevarse huevos, pan, frutas y papel higiénico sin pagar en un local temporal. Conocé el motivo de la iniciativa.
La apertura de un local comercial generó un verdadero revuelo. Decenas de personas, soportando temperaturas bajo cero, se agolparon para ingresar a un "supermercado gratuito". El principal atractivo del lugar fue la posibilidad de llenar el changuito y llevarse huevos, pan, fruta, papel higiénico o tampones. La organización incluso repartió bebidas calientes para quienes aguardaban a la intemperie.
¿Qué hay detrás de esta iniciativa?
El establecimiento "pop up" (tienda efímera), ubicado en Nueva York —más precisamente en el exclusivo barrio del West Village de Manhattan— es en realidad una audaz movida de marketing.
El local está patrocinado por Polymarket, una reconocida aplicación del mercado de predicciones y apuestas. La acción promocional busca enviar un mensaje político directo, lanzando un dardo al nuevo alcalde local, el demócrata socialista Zohran Mamdani, quien había prometido la creación de supermercados gratuitos durante su campaña pero aún no concretó la medida.
Además de alimentos, en las estanterías del comercio se exhibían múltiples artículos de cuidado personal, como loción para la piel, hojas de afeitar, pares de medias, cepillos de dientes o jabones.
IMPORTANTE: Cuándo llega el tormentón que bajará 14 grados la temperatura y congelará el comienzo de clases en CABA
Horas de espera y necesidad
La demanda superó cualquier expectativa. Según los testimonios en el lugar, las personas empezaron a alinearse a partir de las 6 de la mañana, lo que llevó a muchos a esperar como mínimo ocho horas de pie y con frío hasta que el lugar abrió sus puertas a las 14:00 horas.
Una vez adentro, los usuarios iban ingresando a cuentagotas para abastecerse, saliendo con carritos y bolsas cargados de mercadería. Para muchos, la ayuda fue vital: un grupo de mujeres de origen latino explicó que acudieron por necesidad, tras haber sufrido el robo de las tarjetas donde reciben sus cupones para alimentos.
El factor solidario
Más allá de la provocación política de la aplicación de apuestas (que días atrás vio a su rival, Kalshi, realizar una promoción similar pagando compras de 50 dólares a los vecinos), la campaña tiene un lado benéfico.
Polymarket anunció la donación de un millón de dólares al Banco de Alimentos local. Además, el supermercado abrió sus puertas recibiendo donaciones del público durante sus últimas jornadas para luego entregarlas a distintas ONG.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario