Furor por un supermercado gratuito: regala huevos, pan, frutas y papel higiénico a miles de personas

Horas de espera y necesidad

La demanda superó cualquier expectativa. Según los testimonios en el lugar, las personas empezaron a alinearse a partir de las 6 de la mañana, lo que llevó a muchos a esperar como mínimo ocho horas de pie y con frío hasta que el lugar abrió sus puertas a las 14:00 horas.

Una vez adentro, los usuarios iban ingresando a cuentagotas para abastecerse, saliendo con carritos y bolsas cargados de mercadería. Para muchos, la ayuda fue vital: un grupo de mujeres de origen latino explicó que acudieron por necesidad, tras haber sufrido el robo de las tarjetas donde reciben sus cupones para alimentos.

El factor solidario

Más allá de la provocación política de la aplicación de apuestas (que días atrás vio a su rival, Kalshi, realizar una promoción similar pagando compras de 50 dólares a los vecinos), la campaña tiene un lado benéfico.

Polymarket anunció la donación de un millón de dólares al Banco de Alimentos local. Además, el supermercado abrió sus puertas recibiendo donaciones del público durante sus últimas jornadas para luego entregarlas a distintas ONG.