La inteligencia artificial destacó las mejores siete maravillas de Argentina: cuáles son
La IA elaboró un ranking con los siete paisajes más impactantes del país, teniendo en cuenta su belleza natural, biodiversidad y atractivo turístico.
Argentina es uno de los países con mayor riqueza natural del mundo y la Inteligencia Artificial lo confirmó al seleccionar siete lugares que, por su espectacularidad y valor ambiental, podrían considerarse verdaderas maravillas naturales. Cada región aporta escenarios únicos que atraen a millones de turistas todos los años.
La lista completa de los lugares elegidos por la inteligencia artificial
Cataratas del Iguazú
Ubicadas en la provincia de Misiones, las Cataratas del Iguazú encabezan el listado por su impacto visual y su entorno selvático. Con más de 250 saltos de agua, fueron reconocidas en 2011 como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo y continúan siendo uno de los destinos más impresionantes del planeta.
Glaciar Perito Moreno
En Santa Cruz, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, este gigante de hielo se destaca por su tamaño, su color azul intenso y el fenómeno de los desprendimientos. La IA lo eligió por ser uno de los pocos glaciares del mundo en equilibrio y por el espectáculo natural que ofrece todo el año.
Quebrada de Humahuaca
La Inteligencia Artificial resaltó a la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, por la combinación única de paisajes multicolores, historia y cultura ancestral. Declarada Patrimonio de la Humanidad, es uno de los destinos más representativos del norte argentino.
Península Valdés
Ubicada en Chubut, fue seleccionada por su extraordinaria biodiversidad. Ballenas francas australes, pingüinos, lobos y elefantes marinos convierten a esta península en uno de los mejores lugares del mundo para el avistaje de fauna marina.
Aconcagua
Con 6.962 metros de altura, el Aconcagua, en Mendoza, es la montaña más alta del continente americano. Su imponencia natural lo transformó en un ícono del país y en un destino clave para montañistas y amantes del turismo de aventura.
Esteros del Iberá
Este enorme humedal de Corrientes fue elegido por su riqueza ecológica. Es hogar de cientos de especies de aves, carpinchos, yacarés y ciervos de los pantanos, lo que lo posiciona como uno de los ecosistemas más importantes de Argentina.
Monte Fitz Roy
En la Patagonia, en la frontera entre Santa Cruz y Chile, el Monte Fitz Roy completa la lista. Sus agujas de granito y los paisajes que lo rodean lo convierten en un desafío para escaladores y en un destino soñado para quienes buscan naturaleza extrema.
