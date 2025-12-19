La inteligencia artificial destacó las mejores siete maravillas de Argentina: cuáles son

Quebrada de Humahuaca

La Inteligencia Artificial resaltó a la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, por la combinación única de paisajes multicolores, historia y cultura ancestral. Declarada Patrimonio de la Humanidad, es uno de los destinos más representativos del norte argentino.

Península Valdés

Ubicada en Chubut, fue seleccionada por su extraordinaria biodiversidad. Ballenas francas australes, pingüinos, lobos y elefantes marinos convierten a esta península en uno de los mejores lugares del mundo para el avistaje de fauna marina.

Aconcagua

Con 6.962 metros de altura, el Aconcagua, en Mendoza, es la montaña más alta del continente americano. Su imponencia natural lo transformó en un ícono del país y en un destino clave para montañistas y amantes del turismo de aventura.

Esteros del Iberá

Este enorme humedal de Corrientes fue elegido por su riqueza ecológica. Es hogar de cientos de especies de aves, carpinchos, yacarés y ciervos de los pantanos, lo que lo posiciona como uno de los ecosistemas más importantes de Argentina.

Monte Fitz Roy

En la Patagonia, en la frontera entre Santa Cruz y Chile, el Monte Fitz Roy completa la lista. Sus agujas de granito y los paisajes que lo rodean lo convierten en un desafío para escaladores y en un destino soñado para quienes buscan naturaleza extrema.