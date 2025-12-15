Qué países sobrevivirían a una Tercera Guerra Mundial, según la inteligencia artificial
La multiplicación de conflictos armados, tensiones diplomáticas y disputas estratégicas volvió a instalar una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si estallara una Tercera Guerra Mundial?
l análisis toma en cuenta factores clave como la neutralidad histórica, el aislamiento geográfico, la ausencia de intereses militares estratégicos, la capacidad de autoabastecimiento y la estabilidad política interna. Si bien ningún territorio estaría completamente a salvo, la IA identifica a algunos países como los más seguros del planeta ante una eventual guerra mundial.
Los países que sobrevivirán a una tercera guerra mundial, según la inteligencia artificial
Según la inteligencia artificial, los países con más chances de no verse involucrados directamente en una guerra global son aquellos que combinan baja exposición internacional y escasa relevancia militar. Entre los principales señalados aparecen:
Suiza
La histórica neutralidad suiza vuelve a posicionar al país como uno de los lugares más seguros del mundo. La inteligencia artificial destaca su sólido sistema de defensa civil, con búnkeres distribuidos en todo el territorio y protocolos claros ante emergencias extremas. Además, su modelo político descentralizado garantiza continuidad institucional incluso en escenarios críticos.
Tuvalu
Este pequeño país del Pacífico es considerado uno de los más aislados del planeta. La IA resalta que no posee ejército, carece de infraestructura militar y no cuenta con recursos estratégicos. Su escasa relevancia geopolítica lo convierte en un territorio poco atractivo para cualquier conflicto armado internacional.
San Marino
Rodeado completamente por Italia, San Marino mantiene una política exterior de no intervención desde hace siglos. Su tamaño reducido, la falta de fuerzas armadas modernas y su rol simbólico dentro de Europa hacen que, según la inteligencia artificial, sea altamente improbable que se vea involucrado en una guerra mundial.
Bután
El reino asiático de Bután es señalado por su modelo de desarrollo basado en la Felicidad Nacional Bruta, priorizando bienestar social y sostenibilidad. La IA subraya que el país evita alianzas militares activas y no posee infraestructura estratégica relevante, lo que reduce significativamente el riesgo de convertirse en un objetivo militar.
Aunque la inteligencia artificial aclara que ningún país estaría completamente a salvo en un conflicto de escala global, estos territorios aparecen como los mejor posicionados para atravesar una crisis mundial con menor impacto directo. Factores como la neutralidad, el aislamiento y la baja exposición internacional siguen siendo claves para sobrevivir a un escenario extremo como una Tercera Guerra Mundial.
