Qué países sobrevivirían a una Tercera Guerra Mundial, según la inteligencia artificial

Este pequeño país del Pacífico es considerado uno de los más aislados del planeta. La IA resalta que no posee ejército, carece de infraestructura militar y no cuenta con recursos estratégicos. Su escasa relevancia geopolítica lo convierte en un territorio poco atractivo para cualquier conflicto armado internacional.

San Marino

Rodeado completamente por Italia, San Marino mantiene una política exterior de no intervención desde hace siglos. Su tamaño reducido, la falta de fuerzas armadas modernas y su rol simbólico dentro de Europa hacen que, según la inteligencia artificial, sea altamente improbable que se vea involucrado en una guerra mundial.

Bután

El reino asiático de Bután es señalado por su modelo de desarrollo basado en la Felicidad Nacional Bruta, priorizando bienestar social y sostenibilidad. La IA subraya que el país evita alianzas militares activas y no posee infraestructura estratégica relevante, lo que reduce significativamente el riesgo de convertirse en un objetivo militar.

Aunque la inteligencia artificial aclara que ningún país estaría completamente a salvo en un conflicto de escala global, estos territorios aparecen como los mejor posicionados para atravesar una crisis mundial con menor impacto directo. Factores como la neutralidad, el aislamiento y la baja exposición internacional siguen siendo claves para sobrevivir a un escenario extremo como una Tercera Guerra Mundial.